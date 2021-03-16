Діти не живуть разом – перший коментар мами 8-річної Мілани, що грала у кохання в Instagram

Нацполіція розпочала кримінальне провадження за фактом історії з дітьми-коханцями, нині вони бачитися не можуть, що за московський слід побачив омбудсмен Кулеба в цій історії, що відомо про родину Мілани

8-річна дівчинка Мілана з Києва та її 13-річний приятель щосили імітують любов в мережі Instagram. На сторінці Мілани – півмільйона передплатників. І там уже впродовж тижня, а то і більше, розгортається справжнє шоу.

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Діти сковують зап'ястя ланцюгом, яка мабуть символізує вірність. Цілуються в щічку. Позують у ванній кімнаті – чистять зуби. На Мілані при цьому мінімум одягу. І навіть сплять в обіймах. Причому Сторіс зі сплячими дітьми опубліковано як відповідь на недитяче питання – ви спите разом?

Громадськість стурбована. "Чи знають правоохоронні органи про все це?" – пишуть у Мілани в коментах. Загальна думка: з дітьми явно щось не так. Тим більше що щось не так з їхніми батьками, раз вони викладають такі речі на загальний огляд.

"Сегодня" вдалося отримати ексклюзивний коментар мами Мілани Маханець. Також ми дізналися всі важливі подробиці цієї історії.

В ексклюзивному коментарі для сайту "Сегодня" мати дівчинки Дарина повідомила, що готує свою дочку до кар'єри моделі: "Мені є що відповісти недоброзичливцям. Наприклад, сьогодні ми дали свідчення поліції в Ірпені. Свою позицію ми будемо відстоювати і далі. Доведемо, що нічого незаконного не вчинив. Крім того, в подальшому будемо звертатися в кіберполіції для того, щоб було вжито заходів стосовно тих, хто публікував негативну і непідтверджену інформацію".

За словами Дар'ї, її дочка активно займається блогерством. "Вона – блогер-мільйонник, займається моделлінгом. До її життя є великий інтерес", – говорить Дарина.

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Крім того, Дар'я прокоментувала найскандальніший момент, який обговорюють у соцмережах. Йдеться про те, що її дочка, нібито, живе разом із 13-річним хлопчиком окремо від батьків.

"Це дуже викривлена інформація. Дитина у своїй Сторіс зазначила, що вона їде на ночівлю до Паші. Це був сімейний візит. Тобто, я разом із Міланою приїхали в гості до родини, з якою ми дружимо. Не вона кудись переїхала, а ми разом з нею поїхали".

Як уточнила Дарина, вона не озвучує Мілані скандальної інформації, яка публікується в соцмережах.

"Вона не розуміє цієї агресії, я не даю їй доступу до цієї інформації. Всім недоброзичливцям я б порадила ніколи нічого не говорити про людей, яких вони не знають. Що стосується Мілани, то ми сподіваємося на її розвиток саме в модельній сфері", – резюмувала Маханець.

Як стало відомо, Дар'я буде домагатися того, щоб справа була закрита на досудовому етапі. А ось як розвертався скандал.

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спочатку стривожився дитячий омбудсмен Микола Кулеба. Подивившись фото в Інстаграмме Мілани, він заявив, що звертається в кіберполіції. А потім дав коментар для ЗМІ. В який для чогось приплів "московський слід".

"Відомо наразі, що щось знімалося в Україні, щось в Москві. Чийсь аккаунт, не буду говорити, чий саме, знімався в Москві. І звідти надходять публікації. Це наводить на думку, що за цим стоїть серйозний бізнес, який заробляє на цьому гроші, використовуючи малолітніх дітей. Невідомо, чим взагалі це закінчиться, якщо ми чітко не дамо зрозуміти, що для дитячої середовища такий контент є неприпустимим ", – каже Кулеба.

Поліція завела справу і допитала батьків Мілани та Паші

Як стало відомо "Сегодня", поліція Київської області 16 березня допитала батьків і дівчинки Мілани, і її друга Паші.

Також нам відомо, що поліція відкрила кримінальне провадження за ч.1 статті 301 КК України "Ввезення, виготовлення і розповсюдження порнографічних предметів". Відповідні відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

За даними "Сегодня", підозри нікому не пред'явлені. Поки що батьки обох юних блогерів були просто опитано. Це частина процедури розслідування.

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"Батьки цих блогерів не вважають, що займалися чимось нехорошим. Вони додали, що діти не перший день дружать, тому не бачать в цьому проблеми. Також з дітьми спілкуватимуться співробітники ювенальної превенції. Не виключено, що будуть задіяні і інші служби. Всі обставини цієї гучної випадку будуть детально з'ясовуватися ", – розповіла нам речник поліції Київської області Марія Дідковська-Бідюк.

Сім'я благополучна, батьки в розлученні

Мілана – з благополучної сім'ї. її дід по матері працює в секретаріаті комітету Верховної Ради . Влазити в усі ці справи він не хоче.

"Я не особливо цим цікавлюся, я не звертаю на це уваги. У неї є мати, у неї є своє якесь думка", – заявив дід Мілани Сергій Шумейко в коментарі "Сегодня".

Мілана носить прізвище батька. Але батько і мати в розлученні, дівчинка живе з мамою Дарією. Родичі батька Мілани в розлученні звинувачують Дарину. Але в подробиці не хочуть заглиблюватися.

"Наш родич Олександр Маханец розлучився з Дариною. В Причини не буду заглиблюватися, але можу сказати, що справа в Дарині ", – розповів нам Василь Маханец, що припадає родичем батька дівчинки.

Це підтверджують дані держресурсу "Судова влада України" . За даними порталу, розлучення стався в 2019 році. Ініціатором ініціатором був саме Олександр.

"В сім'ї немає взаєморозуміння, і є різні погляди на життя, а примирення неможливе. Суд задовольнив позов і розвів цю пару ", – йдеться в судовому рішенні з стосовно цього розлучення.

Також, за даними "Сегодня", після скандалу з дітьми багато знайомих спробували додзвонитися до мами дівчинки Дарині. Але виявилося, що вона змінила відразу два номери телефону.

"Чомусь не бере трубку і Олександр", – каже нам його родич Василь Маханец.

Де Кулеба побачив московський слід

Мілана називає себе моделлю. Строго кажучи, діти-моделі – звичайна справа в наш час.

На сторінці Мілани в мережі Instagram – 500 тис. Передплатників. Ще більше їх на її сторінці в мережі LIKEE – 6 млн.

LIKEE – мережа, в якій можна розміщувати короткі відео. Часто там набирають популярність сторінки танцюючих або співаючих людей.

У 2019 Мілана, судячи з її Інстаграмму, брала участь в конкурсі зірок мережі LIKEE, який проходив в російських містах Москва і Санкт-Петербург. Швидше за все, це і є московський слід, який побачив Кулеба. Але в ті часи ніякого "роману" з Пашею у неї не було. Хоча вона і позує в оточенні інших хлопчиків.

Паша, якому 13 років, теж має багато передплатників в сет LIKEE – 0,5 млн. У Instagram на нього підписано близько 40 тис. Чол., Але це число стрімко зростає. Очевидно до нього переливаються передплатники зі сторінки Мілани.



Навіщо все це? Може бути, заради грошей!

Хоча батьки наполягали в поліції, що у їхніх дітей любов, швидше за все, це все ж заради грошей. Ще може, заради творчості і самовираження. Власники сторінок з великою кількістю передплатників в Інстаграмме можуть заробляти на рекламі. І реклама на сторінці Мілани є.

Наприклад, перебуваючи в Москві, Мілана виклала фото з валізою і ненав'язливо згадала московський магазин з їх продажу. Але навряд чи Кулеба мав на увазі саме цей магазин, коли говорив, що за постом стоїть російський бізнес.

агентство Epicstars називає нам прайс для інстаблогеров з більш, ніж 100 тис. передплатників. За один пост можна заробити 15 – 25 тис. Грн. Також, за даними агентства, рекламним буває в середньому кожен 20-й пост або сюжет в сторіз.

"Для дітей це радше не кохання, а гра. Батьки на цьому заробляють. З моральної точки зору це неправильно, навіть жахливо. Але в сучасному світі все акценти зміщуються. У тому числі завдяки соцмережах. Батьки повинні давати собі звіт, на що йдуть. Діти, що здобули популярність і популярність, можуть в дорослому віці зіткнутися з психологічними проблемами. Але це ймовірність – так буває не завжди ", – говорить психолог-консультант Володимир Козицький.



За що можуть залучити батьків

Суворо кажучи, залучати їх нема за що . Такої думки дотримується адвокат Тамара Бугаєць.

"Сексуальні стосунки між дітьми, які мають добровільний характер, не криміналізовані. Раніше була відповідна стаття, яка передбачає кримінальну відповідальність за статеві зносини з особою, яка не досягла статевої зрілості, але були внесені зміни у зв'язку з ратифікацією Лансаротской конвенції. Цей 13-річний хлопець відповідальності нести не буде ", – говорить Бугаєць.

Але малоймовірно, щоб згадані діти перебували в сексуальних відносинах. Оскільки їх дії найбільше нагадує епатаж.

Також при всій провокаційності знімків порнографічних серед них кореспондент "Сегодня" не виявив. Причому, автори фото ймовірно всіляко підкреслювали цей момент. Наприклад, на одному з найбільш спірних фото в сторіз – де діти сплять в обнімку, на Паші – біла сорочка. Дівчинка теж одягнена.

Зараз порнографію в постах дітей шукає Нацполіція. Слід дочекатися її висновків.

Зараз в Україні сперечаються про проблему впливу соцмереж на дітей і підлітків . Є з ними проблема чи ні. Може бути, ситуація з дітьми, які грають в любов за допомогою Інстаграмма, це і є одна з сторін проблеми. Але у проблеми соцмереж є і куди більш важкі боку. Наприклад, українські психологи підозрюють, що частина підліткових суїцидів траплялися саме після такого ось мережевого спілкування. І це звичайно важливіше і серйозніше, ніж історія Мілани та Паші.

Зараз, за даними "Сегодня", діти не бачаться. У обох в Інстаграмме сторіз про те, що вони сумують друг за одним.

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