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Діти залишилися без батьків: нові подробиці жахливої ДТП із таксі у Харкові (відео)

Анна Бровко Анна Бровко кореспондент Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
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12 січня, 14:48
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Внаслідок лобового зіткнення автомобіль таксі розкрутило та відкинуло на відбійник
В автомобілі таксі їхали чоловік з дружиною та їхні діти.
В автомобілі таксі їхали чоловік з дружиною та їхні діти. / Фото: Колаж: Сьогодні

Стали відомі подробиці моторошної аварії з автомобілем таксі в Харкові. Подробиці розповів у коментарі кореспондентові "Сьогодні" очевидець ДТП.

Що сталося

За словами чоловіка, який бачив ДТП, таксі їхало у бік П'ятихаток, а Kia їхала у зустрічному напрямку.

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"Найімовірніше, водій не впорався з керуванням, машину кинуло в ліву сторону на зустрічну смугу, сталося зіткнення. Автомобілі рухалися зі швидкістю 70-80 кілометрів на годину – швидкість невелика", – розповів Сергій.

Він пояснив, що автомобіль таксі опинився у відбійнику тому, що після зустрічного удару машину закрутило та відкинуло убік. А Kia розвернулась і стала поперек дороги. Поблизу місця аварії зупинилося понад 10 машин.

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Місце аварії. Фото: "Сьогодні"/Ганна Бровко

Що з дітьми, які були у салоні

Як відомо, у Kia був лише водій. В авто таксі був водій, який віз на задньому сидінні жінку з дітьми приблизно 2-3 роки.

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За словами очевидця, у однієї дитини черепно-мозкова травма, а у дівчинки – щось із ногою. Дітки не були у кріслах. Сиділи на лівому боці.

Під час госпіталізації дівчинка голосно плакала, вона була притомна. Дитина з черепно-мозковою травмою була у смутній свідомості. Водій Kia мав ознаки життя.

Що кажуть медики

Внаслідок аварії загинули двоє чоловіків та жінка. До реанімації потрапили обидві дитини.

Діти у реанімації. Як повідомили медики новинам "Сегодня", стан дітей стабільно тяжкий. Вік орієнтовно 2 та 3 роки:

  • Хлопчик: тяжка черепно-мозкова травма, перелом основи черепа, забій мозку, перелом стегна.
  • Дівчинка: переломи обох стегон.

У ДТП загинула подружня пара

За словами директора служби таксі "30-40" Руслана Сайфуліна, водій (1990 року народження) почав працювати у службі нещодавно, з кінця грудня, та орендував автомобіль. У момент аварії він використав авто в особистих цілях та перевозив свою дружину (1992 року народження) з трирічними двійнятами.

Водночас, Сайфулін повідомив, що за попередніми даними, водій Kia вилетів на зустрічну смугу для обгону і протаранив таксі.

Також служба таксі обіцяє оплатити похорон свого співробітника та його дружини. Окрім того, оплатять лікування дітей. У двійнят залишилися бабусі та дідусі з обох боків (і мами, та батька).

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