Дітям буде простіше отримати щеплення від COVID-19: що зміниться

Міністерство охорони здоров'я (МОЗ) спростило доступ дітей від 12 років до вакцинації проти COVID-19.
Про це повідомили у пресслужбі міністерства.
Відтепер для проведення вакцинації не потрібно надавати довідку про рутинні щеплення.
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Як вакцинувати дитину
Для цього достатньо буде просто записати дитину до будь-якого пункту чи центру щеплень.
Адреси та контакти – на vaccination.covid19.gov.ua/list або за тел. 0 800 60 20 19.
Хто може дозволити вакцинацію
Вакцинація дітей та підлітків відбувається:
- для дітей 12 – 13 років – за згодою батьків;
- для дітей 14 – 17 років – на підставі власного рішення дитини щодо вакцинації.
З 14 років підлітки можуть самостійно прийти в будь-який пункт щеплення проти COVID-19 або центр вакцинації. При цьому не обов'язково мати декларацію з педіатром чи сімейним лікарем.
Щелення дітей до 5 років
Як пояснив головний санлікар Ігор Кузін, поки що в Європі немає рекомендацій робити щеплення проти коронавірусу дітям від 5 років. Проте в Україні це питання розглянуть приблизно у квітні цього року, тому цілком можливо, що вакцинацію маленьких дітей все ж дозволять.
"Тобто на рівні Європи таке питання не розглядали. Ми плануємо розглянути вакцинацію дітей від 5 років орієнтовно з квітня", – сказав він.
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