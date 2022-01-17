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Дітям буде простіше отримати щеплення від COVID-19: що зміниться

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
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17 січня, 19:05
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Для вакцинації також не обов'язково мати декларацію з педіатром чи сімейним лікарем
Вакцинація буде проводитися без обов'язкових рутинних щеплень.
Вакцинація буде проводитися без обов'язкових рутинних щеплень. / Фото: Колаж: Сьогодні

Міністерство охорони здоров'я (МОЗ) спростило доступ дітей від 12 років до вакцинації проти COVID-19.

Про це повідомили у пресслужбі міністерства.

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Відтепер для проведення вакцинації не потрібно надавати довідку про рутинні щеплення.

Як вакцинувати дитину

Для цього достатньо буде просто записати дитину до будь-якого пункту чи центру щеплень.

Адреси та контакти – на vaccination.covid19.gov.ua/list або за тел. 0 800 60 20 19.

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Хто може дозволити вакцинацію

Вакцинація дітей та підлітків відбувається:

  • для дітей 12 – 13 років – за згодою батьків;
  • для дітей 14 – 17 років – на підставі власного рішення дитини щодо вакцинації.

З 14 років підлітки можуть самостійно прийти в будь-який пункт щеплення проти COVID-19 або центр вакцинації. При цьому не обов'язково мати декларацію з педіатром чи сімейним лікарем.

Щелення дітей до 5 років

Як пояснив головний санлікар Ігор Кузін, поки що в Європі немає рекомендацій робити щеплення проти коронавірусу дітям від 5 років. Проте в Україні це питання розглянуть приблизно у квітні цього року, тому цілком можливо, що вакцинацію маленьких дітей все ж дозволять.

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"Тобто на рівні Європи таке питання не розглядали. Ми плануємо розглянути вакцинацію дітей від 5 років орієнтовно з квітня", – сказав він.

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