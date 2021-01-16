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Дев'ятикласники складатимуть ДПА в письмовій формі

16 січня, 10:46

Ольга Литвин Ольга Литвин

Інформація про звільнення від проходження ДПА не є достовірною

Учні 9 класів 2020/2021-го навчального року складатимуть державну підсумкову атестацію (ДПА) в письмовій формі.

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Про це повідомило на своєму сайті Міністерство освіти і науки.

"Згідно з нормативними документами атестація випускників 9-х класів може проводитися в навчальному закладі або у формі зовнішнього незалежного оцінювання. Водночас наказ МОН №1262 встановлює, що у 2020/2021 навчальному році ДПА осіб, які завершують здобуття базової середньої освіти, проводиться в навчальному закладі у письмовій формі", – ідеться в розпорядженні Міносвіти.

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Інформація про звільнення від проходження ДПА учнів 9 класів або проходження її онлайн не є достовірною, підкреслили у відомстві.

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Твердження про ускладнення ДПА для учнів 9-х класів у 2020/2021 навчальному році також необґрунтовані.

"Завдання для проведення атестації в навчальному закладі затверджує керівник установи. За цими ж нормами ДПА проводилася у 2018/2019 навчальному році", – повідомляє прес-служба відомства.

Нагадаємо, міністр охорони здоров'я Максим Степанов уважає, що до кінця локдауну не можна відкривати школи і пускати дітей у колективи, оскільки це може спричинити зростання захворюваності.

Раніше ми писали, як працюють школи та університети під час локдауну. До 25 січня учні не відвідуватимуть школи. Навчальним закладам рекомендували або продовжувати зимові канікули, або переходити на "дистанційку".

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