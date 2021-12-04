"Дія" не знайшла COVID-сертифікат? Розповідаємо, що треба робити

В Україні без сертифікату щодо вакцинації практично неможливо нікуди піти

В Україні COVID-сертифікат потрібно обов'язково зчитувати через додаток "Дія" / Фото: Колаж: Сьогодні

Незважаючи на велику кількість успішно згенерованих COVID-сертифікатів у додатку "Дія", фіксуються випадки, коли отримати документ онлайн не виходить.

Сайт "Сьогодні" розповідає, що потрібно робити, щоби отримати свій сертифікат вакцинації.

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Сертифікат COVID-вакцинації – найпоширеніший документ, що свідчить про отримання однієї або двох доз вакцини та дає право користуватися транспортом (одна доза, жовтий сертифікат) та відвідувати ресторани, кінотеатри та інші культурні заклади та громадські місця (дві дози, зелений сертифікат).

Які бувають сертифікати

На порталі "Дія" можна створити два види COVID-сертифікатів:

"Жовтий" – діє 30 днів, його ви отримаєте після першої дози вакцини; "Зелений" діє 360 днів, його ви отримаєте після повного курсу вакцинації.

Крім цього, зверніть увагу, що вакцина Janssen передбачає лише одне щеплення, тому ви одразу отримаєте зелений сертифікат.

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Після першої дози вакцини можна створити жовтий COVID-сертифікат у "Дії".

Як отримати COVID-сертифікат

Паперовий документ (свідоцтво про вакцинацію) можна отримати у сімейного лікаря. Його видають після двох доз вакцини, він потрібний для підтвердження статусу вакцинації всередині України.

Він повинен містити печатки лікарні, підписи лікаря, ваше ім'я та прізвище, а також назву вакцини.

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Крім того, згенерувати сертифікат можна у додатку "Дія". Такий вид документа містить QR-коди, які потрібні при перетині кордону.

Як згенерувати електронні COVID-сертифікати

Встановлюємо програму "Дія" на телефон.

Вибираємо розділ "Послуги".

Вибираємо опцію COVID-сертифікат.

Проходимо верифікацію, наприклад, за допомогою фото.

Натискаємо "Отримати сертифікат".

Що робити, якщо COVID-сертифікат не знайдено

Перейдіть за посиланням: https://issue.covid19.gov.ua та заповніть форму. Лікарі все перевірять та зможуть виправити дані у реєстрі. Потім ви можете згенерувати ваш COVID-сертифікат.

Який строк дії COVID-сертифіката

"Зелений" COVID-сертифікат діє 365 днів – так визначено Міністерством охорони здоров'я України;

"Жовтий" COVID-сертифікат діє 30 днів, його ви отримаєте після першої дози вакцини. Але перш ніж мандрувати, перевірте, який строк визначено країною, яку ви плануєте відвідати. Перевірити інформацію можна на офіційному сайті Міністерства закордонних справ: www.tripadvisor.mfa.gov.ua.

Що буде після закінчення терміну дії сертифікату з вакцинації

Під час перевірки QR-коду з'явиться повідомлення, що сертифікат є недійсним.

Обов'язкове зчитування COVID-сертифікатів через "Дію"

Сертифікат вакцинації від коронавірусу тепер потрібний обов'язково зчитуватичерез програму "Дія", інакше буде штраф.

"Співробітники установ мають не просто запитувати про наявність сертифікату або перевіряти його візуальну наявність на вході до закладу, необхідно зчитувати смартфоном QR-код COVID-сертифікату", – повідомив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко.

Для зчитування не потрібно встановлювати додаткові програми, достатньо "Дії".

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