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СЬОГОДНІ Новини України

"Дія" призупинить роботу на одну ніч: що буде з COVID-сертифікатами

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор розділу "Україна"
6 листопада, 12:17
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У період 00:00 до 07:00 замовлення послуг та документів буде недоступним
"Дія" призупинить усі послуги на одну ніч
"Дія" призупинить усі послуги на одну ніч / Фото: Колаж: Сьогодні

У ніч на неділю, 7 листопада, "Дія" переїжджає в новий та потужніший дата-центр. Необхідні документи, зокрема, COVID-сертифікат можна згенерувати заздалегідь.

Про це пише прес-служба Мінцифри.

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Сертифікат у програмі буде доступний постійно, а сертифікат, згенерований на порталі, можна завантажити в телефон, додати до програми YourWallet чи роздрукувати.

"Команда підтримки "Дії" працюватиме в аеропортах по всій країні всю ніч, щоб допомогти кожному отримати COVID-сертифікат та успішно полетіти з країни" , – йдеться у повідомленні.

Якщо отримали COVID-сертифікат у додатку заздалегідь, він залишиться і працюватиме, але його не можна замовити знову у цей проміжок часу, зазначили у прес-службі.

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У відомстві додали, що з 7 ранку 7 листопада додаток та портал працюватимуть у звичайному режимі.

Перехід України до режиму paperless

З 24 серпня набув чинності закон, згідно з яким чиновники більше не зможуть вимагати паперових документів:

  • будь-який документ можна буде надати в електронному вигляді – наприклад, через додаток "Дія";
  • цифровий паспорт стає повноцінним юридичним аналогом звичайного паперового паспорта;
  • у кожної організації повинні бути пристрої для зчитування, які дозволять розшифрувати інформацію про власника паспорта із системи "Дія".

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