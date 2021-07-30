Для Хортиці вперше обирають логотип. Які є варіанти – фото

За основу айдентики взяли букву "Х". Колаж "Сьогодні"

У Запоріжжі презентували айдентику для острова Хортиця, який відроджують за програмою президента Володимира Зеленського "Велике будівництво". У розробці врахували унікальне історичне, культурне та природне багатство головного острова країни.

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Про це повідомляє "Індустріалка".

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За словами розробників, представників креативного агентства Bickerstaff.764, ця айдентика нагадує подорож: чим більше ми досліджуємо Хортицю, тим більше острів відкриває.

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Хортиця – це набагато більше, ніж те, що ми звикли читати у шкільних підручниках. Ми хотіли створити дизайн-систему, котра доносила б усю глибину і різноманіття острова, заволікала б людину у графічну подорож, в якій можна розкрити найрізноманітніші аспекти острова", – каже креативний директор Ілля Ануфрієнко.

Розробники представили кілька варіантів основного логотипу. Остаточний виберуть шляхом прямого голосування, вже відкритого для всіх.

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За основу айдентики взяли букву "Х" як першу в назві острова, як символ загадковості "ікс" і поєднання природи, історії і сучасності.

Розробка айдентики стала частиною масштабного проекту відновлення Хортиці, що почався у 2021 році за програмою президента Володимира Зеленського "Велике будівництво". У програмі задіяні історики, культурологи, громадські організації і великий бізнес – компанія "Метінвест".

Зараз на Хортиці капітально ремонтують Музей історії козацтва, який багато років був закритий через аварійний стан. Також відновлюють Козацьке коло, прокладають доріжки і супутню інфраструктуру, яка дозволить всьому простору стати інклюзивним. Під час оновлення і реконструкції особливу увагу приділятимуть збереженню природи.

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Нагадаємо, на "Великому будівництві" мостів в Запоріжжі острів Хортиця з'єднали з лівим берегом міста.

Крім того, Хортиця отримала новий сучасний брендинг – як це виглядає.

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