Для кого можуть продовжити строк дії COVID-сертифіката? У МОЗ відповіли

Бустерну дозу вакцини проти коронавірусу в Україні отримали вже 5452 людини

Бустерна доза може стати доступною для всіх бажаючих / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні планують перевипустити сертифікати вакцинації для тих, хто зробив щеплення бустерною дозою вакцини від коронавірусу.

Про це сказав головний санлікар України Ігор Кузін в інтерв'ю Суспільному.

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У середині січня буде фінальна модель, як продовжать сертифікати від коронавірусу в "Дії". Їх хочуть перевипустити.

За його словами, зараз над цим працюють.

"Найімовірніше, з 15 січня буде фінальна модель, як будуть продовжені сертифікати в "Дії". Технічна можливість є: термін дії буде продовжено шляхом перевипуску сертифікату", – зазначив Кузін.

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Продовжити дію сертифіката можуть тільки після отримання бустерної дози

Кузін зауважив, що додаткова доза не приводить до продовження строку дії сертифіката про вакцинацію. Людина фактично отримала три дози, але в неї рівень імунного захисту такий, як у звичайної здорової людини після двох доз щеплення.

А бустерна доза допомагає поновити як захисний титр антитіл, так і забезпечити більш ефективний захист. Отримання такої дози щеплення дає підставу для продовження строку дії сертифіката на 270 днів.

Наразі бустерна доза рекомендована для введення медичним працівникам та працівникам будинків інтернатного типу після шести місяців завершення базового курсу щеплення.

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Вакцинація від коронавірусу

З початку кампанії вакцинації щеплено 14 713 311 людей, з них отримали першу дозу 14 713 309 людей, дві дози – 13 734 741, отримали додаткову дозу 4063 особи, бустерну дозу – 5452 особи.

Загалом проведено 28 457 565 щеплень.

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