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"Для нього росіяни – брати". У Києві через співпрацю з Дорном постраждав магазин (відео)

4 липня 2021 20:31

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Активісти вже зверталися до виробників спортивного одягу Puma з вимогою розірвати співпрацю з Іваном Дорном

У Києві в одному з торговельних центрів через співпрацю з артистом Іваном Дорном, який кілька років тому дав скандальне інтерв'ю, невідомі розмалювали магазин Puma.

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Про це в Facebook повідомив активіст Сергій Стерненко.

"Якісь добрі люди провели мистецьку акцію біля магазину PUMA в Києві (ТРК Sky Mall), оскільки компанія співпрацює з проросійським колаборантом Дорном, для якого агресори – "братья", – написав він.

Біля магазину хтось написав: "Терористи", "Сепаратисти" і "Бізнес на крові".

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Нагадаємо, у 2017 році співак і музикант Іван Дорн у бесіді з Юрієм Дудем висловив упевненість, що Україна і Росія помиряться. Слідом Юрій запитав у Івана, чи є братами росіяни й українці, на що той відповів, що йому подобається так думати.

Також ми писали про те, що виконавець Іван Дорн стане хедлайнером концертної програми на етапі Формули-1, який відбудеться з 23 по 26 вересня на автодромі в Сочі.

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