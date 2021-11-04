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СЬОГОДНІ Новини України

Для шкіл на Сумщині продовжили дистанційку: коли діти повернуться за парти

Інна Собора Інна Собора Редактор розділу Київ
4 листопада, 18:15
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Школярі пішли на дистанційне навчання з 29 жовтня і будуть там майже три тижні
На Сумщині продовжили дистанційку у школах.
На Сумщині продовжили дистанційку у школах. / Фото: Колаж: Сьогодні

На Сумщині продовжили дистанційну форму навчання для школярів 1-11 класів. Вони залишаться вдома до 14 листопада.

Про це повідомили у прес-службі Сумської ОДА.

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За словами місцевих чиновників, обмеження допомогли – за останні два тижні зменшилась кількість хворих у категорії 10-17 років. Вони сподіваються, що захворюваність знижуватиметься.

"Комісія ТЕБ та НС одноголосним рішенням рекомендувала установам загальної середньої освіти продовжити дистанційну форму навчання для учнів 1-11 класів до 14 листопада 2021 року" , – йдеться у повідомленні.

Статистика COVID-захворюваності в області

Директор Департаменту освіти та науки облдержадміністрації Вікторія Гробова повідомила, що на сьогоднішній день в області хворіють 218 дітей та 277 педагогів.

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Загалом регіон станом на сьогодні згідно з показником захворюваності знаходиться на першому місці в Україні. Там 1385 хворих на 100 тисяч населення.

Не всі за дистанційку

У школах Харкова продовжать навчальний рік у червні, аби не переводити дітей на дистанційне навчання. Осінні канікули у дітей триватимуть три тижні.

У Департаменті освіти віддали перевагу канікул, а не дистанційному навчанню, оскільки вважають його "неефективним".

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"У чому ефективність дистанційної освіти? На жаль, дистанційний формат показав, що це досить сумнівний шлях до навчання, бо є діти, які, звичайно, працювали та працюють у будь-якому режимі, а багато хто не навчається. Ми пропрацювали всі можливі варіанти, але діти повинні навчатися у школі" , – сказала Ольга Деменко.

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