Для українців скасували візи ще в одну туристичну країну

Тривалість перебування громадян в країнах не повинна перевищувати 90 днів

Україна та Маврікій підписали угоду про безвіз. Фото: колаж "Сьогодні"

Кабінет міністрів України схвалив проєкт угоди з урядом Республіки Маврикій про взаємне скасування візових вимог. Відповідне розпорядження було прийнято на засіданні Кабміну в четвер, 26 серпня.

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Як наголошується в пояснювальній записці до проекту, за станом на сьогодні між Україною і Маврикієм діє візовий режим поїздок громадян. Громадянами Республіки Маврикій для в'їзду в Україну оформляються відповідні візи в закордонних дипломатичних установах України і візи в електронному вигляді (е-Віза).

Громадяни України, які мають намір здійснити поїздку до Республіки Маврикій, повинні оформити відповідну маврикійським візу (крім громадян, які подорожують на Маврикій з туристичною метою, які в зв'язку з одностороннім рішенням уряду Республіки Маврикій, прийнятим 17.03.2017, можуть скористатися можливістю безвізового в'їзду і перебування в країні терміном до 90 днів).

"Положеннями проекту угоди передбачається введення безвізового режиму взаємних поїздок громадян України та Республіки Маврикій за умови, що тривалість перебування громадян держави однієї сторони на території держави іншої сторони не перевищує 90 днів протягом 180 днів", – йдеться в документі.