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Для українців скасували візи до ще однієї популярної країни

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
23 грудня, 14:17
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Тепер безвізово в'їхати та перебувати можна до 90 днів протягом 180 днів
Україна та Сейшели уклали нову угоду. Фото: колаж "Сьогодні"
Україна та Сейшели уклали нову угоду. Фото: колаж "Сьогодні"

Україна та Сейшели домовилися про взаємне скасування візових вимог. Таку угоду схвалив Кабінет міністрів.

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі депутат Верховної Ради Олексій Гончаренко.

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Деталі

"Черговий безвіз! Україна та Сейшели домовилися про взаємне скасування візових вимог! Кабмін схвалив відповідну угоду", – розповів Гончаренко.

Тепер безвізово в'їхати та перебувати можна до 90 днів протягом 180 днів.

Рішення Кабміну. Фото: Олексій Гончаренко

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Для українців скасували візи ще до однієї екзотичної країни

Кабінет міністрів України схвалив угоду з урядом Перу про взаємне скасування віз для короткострокового перебування громадян.

Тепер українцям не знадобиться оформлення візи для перебування в цій екзотичній країні 90 днів протягом 180 днів на рік.

Аналогічні умови діятимуть і для перуанців. Раніше їм доводилося оформляти візу в українських дипустановах або звертатися за оформленням електронної в'їзної візи.

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Це рішення може порадувати бізнесменів, учнів, журналістів та учасників культурного обміну. Для туристів же діє інше рішення Перу – 2003 року їм дозволили перебувати на території країни до 183 днів поспіль. Ці умови збережуться і після скасування віз.

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