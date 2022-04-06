Для українок-переселенок відкриють термінові курси IT – Мінцифри

5 тисяч українок, які тимчасово залишили рідні міста, зможуть навіть отримати стипендію за навчання

Українок навчатимуть IT і вони зможуть отримувати стипендію. Фото: колаж "Сьогодні"

5 тисяч українок, які тимчасово залишили рідні міста, зможуть опанувати creative & tech професію та отримати стипендію за навчання.

Про це повідомили у Мінцифри.

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Українок очікує 10 коротких інтенсивних програм: UI/UX Design, Graphic Design, Digital Marketing, Project Management, CG Art, Data Science, Python, Front-End, Motion Design та SEO & Targeting.

Також буде кар'єрна підтримка – доступ до бази вакансій, комунікація з потенційними tech-компаніями, консультації з написання резюме, проходження співбесіди тощо.

Подати заявку на навчання можна за посиланням.

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Як оформити виплату 2000 грн вимушеним переселенцям в Україні – інструкція

В Україні затвердили порядок виплати щомісячної допомоги внутрішньо переміщеним особам, які залишили свої домівки через війну. У Міністерстві соціальної політики дали чітке пояснення, як переселенцям отримати цю допомогу.

Право на виплату 2000 тис грн (3000 для дітей та осіб з інвалідністю) мають українці, які перемістилися з тимчасово окупованої території у Криму, а також з областей ведення активних бойових дій:

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