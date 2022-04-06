Для українок-переселенок відкриють термінові курси IT – Мінцифри

5 тисяч українок, які тимчасово залишили рідні міста, зможуть опанувати creative & tech професію та отримати стипендію за навчання.
Про це повідомили у Мінцифри.
Деталі
Українок очікує 10 коротких інтенсивних програм: UI/UX Design, Graphic Design, Digital Marketing, Project Management, CG Art, Data Science, Python, Front-End, Motion Design та SEO & Targeting.
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Також буде кар'єрна підтримка – доступ до бази вакансій, комунікація з потенційними tech-компаніями, консультації з написання резюме, проходження співбесіди тощо.
Подати заявку на навчання можна за посиланням.
Як оформити виплату 2000 грн вимушеним переселенцям в Україні – інструкція
В Україні затвердили порядок виплати щомісячної допомоги внутрішньо переміщеним особам, які залишили свої домівки через війну. У Міністерстві соціальної політики дали чітке пояснення, як переселенцям отримати цю допомогу.
Право на виплату 2000 тис грн (3000 для дітей та осіб з інвалідністю) мають українці, які перемістилися з тимчасово окупованої території у Криму, а також з областей ведення активних бойових дій:
- Волинська;
- Донецька;
- Житомирська;
- Запорізька;
- Київська та саме місто Київ;
- Луганська;
- Миколаївська;
- Одеська;
- Сумська;
- Харківська;
- Херсонська;
- Чернігівська.
Для отримання допомоги потрібно спочатку стати на облік, як вимушений переселенець. Для цього треба особисто звернутися до органів соціального захисту населення, уповноваженої особи громади, ЦНАП, незабаром таку можливість буде додано на портал "Дія".
Там ви отримаєте відповідну довідку про перебування на обліку внутрішньо переміщених осіб.
Із нею потрібно подати заяву у ті ж органи на отримання цієї допомоги, у якій потрібно вказати рахунок, на який приходитимуть виплати.
У Мінсоцполітики запевняють, що до кінця квітня можливість подати таку заявку з’явиться і в застосунку "Дія".
Внутрішньо переміщені особи, які станом на 1 березня отримували щомісячну адресну допомогу для покриття витрат на проживання, отримають ці гроші автоматично.
У міністерстві розповіли, що допомога надаватиметься кожного місяця, з моменту звернення весь період дії воєнного стану в Україні і ще один місяць після йього завершення.
У ті місяці, які ВПЛ отримували адресну допомогу для покриття витрат на проживання, а також на оплату житлово-комунальних послуг – виплати 2 тис. грн нараховуватись не будуть.