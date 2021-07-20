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Для вакцинації "Дія" більше не потрібна – у додатку приберуть онлайн-чергу

20 липня 2021 14:00

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Скоро всі українці зможуть отримати вакцину, і для цього не потрібно буде записуватися в додатку "Дія"

Колаж "Сьогодні"

Колаж "Сьогодні"

У додатку "Дія" більше не потрібно стояти в черзі, щоб отримати щеплення проти коронавірусу. З 21 липня в Україні зможуть вакцинуватися усі охочі, тому сенсу в онлайн-записі більше немає.

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Про це повідомили в Telegram-каналі "Дії".

Із завтрашнього дня в Україні починається п'ятий етап національного плану вакцинації. Тобто вакцинуватися зможуть усі охочі – незалежно від віку та інших факторів.

Щоб отримати вакцину, запис у додатку більше не потрібен. За весь час з початку вакцинації у чергу записалися 698 000 українців, з них понад 40% уже вакцинувалися.

Нагадаємо, 5 липня в Україні запрацювали цифрові COVID-сертифікати – вони вже доступні першим користувачам у "Дії".

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Також ми писали, що в Києві викрили схему підробки результатів ПЛР-тестів на коронавірус з внесенням недостовірних даних у додаток "Дій вдома".

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