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СЬОГОДНІ Новини України

Денні дощі і сильний вітер: прогноз погоди на 24 вересня (карта)

Оксана Тесленко Оксана Тесленко Редакторка
24 вересня, 06:47
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У Києві 24 вересня очікується дощова вітряна погода
Синоптики попередили про похолодання. Колаж "Сьогодні".
Синоптики попередили про похолодання. Колаж "Сьогодні".

Протягом п'ятниці, 24 вересня, погода на всій території України буде дощовою. Зливи продовжаться навіть вночі.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Погода в регіонах

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На Західній Україні і в центрі 24 вересня очікують дощі. Опади йтимуть як вдень, так і вночі. Середня температура повітря +12...+14. На Закарпатті буде тепліше – +15...+17.

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На півдні Україна буде трохи тепліше, ніж в інших регіонах – +15...+18 градусів. Ночі тут прогнозують прохолодні +5...+7. Вдень синоптики попереджають про дощ та вітер силою 7-12 метрів на секунду.

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На півночі буде дещо прохолодніше – +9...+13 градусів вдень, +4...+6 – вночі, тут також очікують дощі і сильний вітер.

У Києві 24 вересня очікується дощова вітряна погода. Температура повітря +12...+14 вдень,+4...+6 вночі.

До України прийшла осінь

  • Літо в Україні видався дуже спекотним, але варто було йому закінчитися, і відразу ж, з перших днів вересня, в країні різко похолодало, йшли дощі, але потім погода знову налагодилася. З другого тижні вересня прийшло бабине літо – стало тепло, але, звичайно, не по-літньому. Традиційно має потеплішати ще і в жовтні. Народний синоптик Леонід Горбань дав прогноз на жовтень.
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    Директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда попередив українців, що потрібно бути готовими до природних катастроф в майбутньому. За його словами, кліматичні зміни в країні, які могли б привести до катаклізмів, полягають в загальному підвищенні температур як холодного, так і літнього періоду.

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