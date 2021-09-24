Денні дощі і сильний вітер: прогноз погоди на 24 вересня (карта)

У Києві 24 вересня очікується дощова вітряна погода

Синоптики попередили про похолодання. Колаж "Сьогодні".

Протягом п'ятниці, 24 вересня, погода на всій території України буде дощовою. Зливи продовжаться навіть вночі.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Погода в регіонах

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На Західній Україні і в центрі 24 вересня очікують дощі. Опади йтимуть як вдень, так і вночі. Середня температура повітря +12...+14. На Закарпатті буде тепліше – +15...+17.

На півдні Україна буде трохи тепліше, ніж в інших регіонах – +15...+18 градусів. Ночі тут прогнозують прохолодні +5...+7. Вдень синоптики попереджають про дощ та вітер силою 7-12 метрів на секунду.

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На півночі буде дещо прохолодніше – +9...+13 градусів вдень, +4...+6 – вночі, тут також очікують дощі і сильний вітер.

У Києві 24 вересня очікується дощова вітряна погода. Температура повітря +12...+14 вдень,+4...+6 вночі.

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