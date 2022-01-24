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До -13! Коли киянам чекати на сильні морози – прогноз

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Україна Сьогодні
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24 січня, 15:09
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Українські синоптики розповіли, якої температури варто очікувати на вулиці та чи будуть опади
Ближче до вечора у місті почнеться невеликий сніг / Колаж "Сьогодні"
Ближче до вечора у місті почнеться невеликий сніг / Колаж "Сьогодні"

Погода у Києві завтра, 25 січня, протягом усього дня буде хмарною, але сухою. Вранці та вдень опадів не буде, проте ближче до вечора варто очікувати невеликий сніг.

Про це повідомляє sinoptik.ua.

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Температура повітря вдень у місті коливатиметься від -11 до -6 градусів. Вночі стовпчики термометрів максимум опустяться до 13 градусів морозу. Також синоптики попереджають про невеликий сніг, який розпочнеться у Києві близько 20:00.

Погода в Києві на 25 січня. Скрин: sinoptik.ua.
Погода в Києві на 25 січня. Скрин: sinoptik.ua.

Де бушуватиме негода в Україні

Погода в Україні завтра, 25 січня, буде холодна. Також синоптики прогнозують сніг, проте чекати на нього варто не в усіх регіонах. У північній, центральній та південній частині країни буде сонячно та сухо.

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На заході від -5 до -1 градуса, а також сніг, який йтиме вночі та вдень. На сході стовпчики термометри показуватимуть від -6 до -2 градусів. Тут синоптики також попереджають про опади.

У північних регіонах – від -7 до -5 градусів та сонячна погода. На півдні України термометри покажуть від -4 до -1 градуса, буде сухо та сонячно.

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