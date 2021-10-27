До +15 тепла та без дощів! Синоптики оприлюднили свіжий прогноз погоди в Україні

У Києві очікується 12 градусів. Вітер буде помірним

В Україні тепла погода. Фото: колаж "Сьогодні"

У четвер, 28 жовтня, в Україні прогнозують теплу погоду. Температура повітря підніметься до 10-15 градусів.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

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Погода на 28 жовтня

Згідно з прогнозом, у четвер температура повітря підніметься до 10-15 градусів тепла, а на північному сході повітря буде ще колючим, не вище 8-11 градусів.

Дощі не очікуються, але у Чернігівській, Сумській та Полтавській областях, а також у східних регіонах очікуються незначні опади.

У Києві 28 жовтня буде тепла погода, вдень до 12 градусів тепла.

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Погода у вихідні

Синоптикиня зазначила, що у вихідні на українців очікує комфортна погода з ясним небом, сонцем і температурою повітря 10-15 градусів тепла, у західних областях прогнозують до 18 градусів.

Аномально холодний вересень

Метеорологічна осінь прийшла у Київ лише у другій половині вересня. Попри те, що вересень – осінній місяць, метеорологічна осінь почалася в Києві лише 19 числа зі зниженням середньодобової температури повітря нижче +15 градусів.

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За даними спостережень метеостанції обсерваторії, середньомісячна температура повітря вересня у Києві становила +13,6 градуса, що нижче за кліматичну норму 1991-2020 років на 1,3 градуса.

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