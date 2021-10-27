Україна
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
❌ ДТП з мажором у Харкові ⚽ Маріуполь - Динамо: онлайн 💡 Велике оновлення мереж 🚫 Жорсткий карантин
СЬОГОДНІ Новини України

До +15 тепла та без дощів! Синоптики оприлюднили свіжий прогноз погоди в Україні

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор розділу "Україна"
27 жовтня, 16:00
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
У Києві очікується 12 градусів. Вітер буде помірним
В Україні тепла погода. Фото: колаж "Сьогодні"
В Україні тепла погода. Фото: колаж "Сьогодні"

У четвер, 28 жовтня, в Україні прогнозують теплу погоду. Температура повітря підніметься до 10-15 градусів.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

Реклама

Погода на 28 жовтня

Згідно з прогнозом, у четвер температура повітря підніметься до 10-15 градусів тепла, а на північному сході повітря буде ще колючим, не вище 8-11 градусів.

Дощі не очікуються, але у Чернігівській, Сумській та Полтавській областях, а також у східних регіонах очікуються незначні опади.

У Києві 28 жовтня буде тепла погода, вдень до 12 градусів тепла.

Реклама

Погода у вихідні

Синоптикиня зазначила, що у вихідні на українців очікує комфортна погода з ясним небом, сонцем і температурою повітря 10-15 градусів тепла, у західних областях прогнозують до 18 градусів.

Аномально холодний вересень

Метеорологічна осінь прийшла у Київ лише у другій половині вересня. Попри те, що вересень – осінній місяць, метеорологічна осінь почалася в Києві лише 19 числа зі зниженням середньодобової температури повітря нижче +15 градусів.

Реклама

За даними спостережень метеостанції обсерваторії, середньомісячна температура повітря вересня у Києві становила +13,6 градуса, що нижче за кліматичну норму 1991-2020 років на 1,3 градуса.

Раніше ми писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Україна
Показати ще
Реклама
В тренді
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
Велике оновлення мереж
Електрика по-українськи: все, що потрібно знати сьогодні
У Мережу!
Переводимо годинник без стресу
Як перейти на новий час і не постраждати
Що радять психологи
Пора переводити годинник
До переведення годинників залишилося
Україна переходить на зимовий час
Куди крутити стрілки?
Податками по цифровізації
Що буде з 4G та 5G в Україні
Лови зв'язок!
Щоденник незалежності 🇺🇦
Опитування
Короновірус за тиждень

146 548

захворіло за тиждень в Україні

+45%

Обмінка
Курс гривні Сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.42

Російський рубль (₽)

0.3806

Євро (€)

30.68

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Реальна містика 🎃

Будинок вдови в Києві. Одна з резиденцій президента в столиці багато таємниць...

Світ незвіданого
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти