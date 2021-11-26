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СЬОГОДНІ Новини України

До +15! В Україну повертається тепло – прогноз (карта)

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор розділу Україна
26 листопада, 16:00
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На вулиці буде достатньо тепло, але синоптик також попередила про сильні пориви вітру
Погода в Україні на 27 листопада / Колаж "Сьогодні"
Погода в Україні на 27 листопада / Колаж "Сьогодні"

Завтра, 27 листопада, в Україні буде тепла та волога погода. Дощі будуть у більшості областей України.

Про це повідомляє синоптик Наталія Діденко.

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Де будуть опади

Дощі пройдуть уночі та вранці. Вдень опади припиняться та залишаться лише на сході та на північному сході України. Також дощі будуть у Черкаській, Полтавській та Дніпропетровській областях.

Інші території вдень будуть без опадів.

Якою буде температура повітря

У більшості областей очікується тепла погода, обіцяє синоптик. Протягом дня стовпчики термометрів коливатимуться від +5 до +11 градусів, а у південній частині від +10 до +15 градусів.

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"Температура повітря потішить", – написала Наталія Діденко.

Також на території країни буде вітер південних напрямів. Прогнозують, що він буде помірним, а часом поривчастим.

Погода в Україні на 27 листопада. Фото: Наталії Діденко
Погода в Україні на 27 листопада. Фото: Наталії Діденко

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На Київ насуваються хуртовини та морози

До Києва прийдуть справжні холодивже 6 грудня. Тоді ж очікуються снігопади.

За прогнозом синоптиків, до 6 грудня у Києві буде мінлива погода з дощами. Але вже з 6 грудня у столиці похолодає. Так, уночі очікуються хуртовини, а вдень буде не більше 0 градусів.

7 грудня опадів не очікується, а вдень буде не вище за -2 градуси, вночі температура повітря опуститься до -5 градусів. 8 грудня вночі буде мороз до -8, а вдень -4 градуси. Надалі морози посиляться, а опадів не буде.

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