До -18! В Україну йдуть сильні морози – прогноз від синоптика (мапа)

Завтра, 12 січня, в Україні посиляться морози. Також прогнозують поривчастий вітер та ожеледицю.
Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко.
Яку чекати на температуру повітря
Найближчої ночі температура повітря коливатиметься від -10 до -18 градусів. Вдень стовпчики термометрів опустяться до 12 градусів морозу, а на півночі -14 градусів.
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Сніг та вітер
"Снігу серйозного не буде. Щось десь часом літає, але без істотних опадів" , – додала синоптик.
Вітер буде поривчастим, а на дорогах варто чекати на ожеледицю.
Погода на Старий Новий рік
На Старий Новий Рік в Україні синоптики прогнозують морози. Також варто очікувати сніг та сильний вітер.
13 січня опадів не буде. Небо до самого вечора покриє хмари, але іноді буде видно і сонце. Вітер західний, 7-12 м/с.
14 січня у більшості областей буде сніг. Також на заході синоптики прогнозують від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла На сході очікується від -1 до -4 градусів.
У північних регіонах синоптики обіцяють до -1 градусів. На півдні стовпчики термометрів будуть коливатися від 0 до +3 градусів.
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