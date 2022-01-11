До -18! В Україну йдуть сильні морози – прогноз від синоптика (мапа)

Сильних опадів у цей день синоптики не обіцяють, але буде ожеледиця

У країні також буде сильний вітер / Колаж "Сьогодні"

Завтра, 12 січня, в Україні посиляться морози. Також прогнозують поривчастий вітер та ожеледицю.

Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко.

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Яку чекати на температуру повітря

Найближчої ночі температура повітря коливатиметься від -10 до -18 градусів. Вдень стовпчики термометрів опустяться до 12 градусів морозу, а на півночі -14 градусів.

Сніг та вітер

"Снігу серйозного не буде. Щось десь часом літає, але без істотних опадів" , – додала синоптик.

Вітер буде поривчастим, а на дорогах варто чекати на ожеледицю.

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Погода в Україні на 12 січня. Фото: Наталки Діденко

Погода на Старий Новий рік

На Старий Новий Рік в Україні синоптики прогнозують морози. Також варто очікувати сніг та сильний вітер.

13 січня опадів не буде. Небо до самого вечора покриє хмари, але іноді буде видно і сонце. Вітер західний, 7-12 м/с.

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14 січня у більшості областей буде сніг. Також на заході синоптики прогнозують від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла На сході очікується від -1 до -4 градусів.

У північних регіонах синоптики обіцяють до -1 градусів. На півдні стовпчики термометрів будуть коливатися від 0 до +3 градусів.

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