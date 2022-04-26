До +23 градусів та дощі. Погода в Україні на 26 квітня (карта)

Пориви вітру сьогодні сягатимуть до 10 м/с

У деяких областях йтиме дощ/Фото: колаж: "Сьогодні"

Погода в Україні у вівторок, 26 квітня, буде переважно сухою. Однак подекуди очікуються дощі з грозами. Пориви вітру сьогодні сягатимуть 10 м/с.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Якою буде погода?

Цього дня опади накриють Волинську, Рівненську, Житомирську, Львівську, Івано-Франківську, Закарпатську, Київську, Чернігівську, Сумську області. На решті території — мінлива хмарність. Вітер — західний, 5-10 м/с.

На заході стовпчики термометрів коливатимуться від 12 до 16 градусів тепла. На сході прогнозують +21...+23 градуси.

У північних регіонах – 15-21 градус тепла. На півдні очікується 18-23 градуси вище нуля.

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У Києві прогнозують дощ, 15-17 градусів тепла, а в Сімферополі буде сухо – +20...+22 градуси.

Хто найбільше страждає від зміни погоди?

Наявність хвороб у людини є першим чинником того, що вона відчуває зміни погоди. Адже те, що якийсь орган працює неправильно, призводить до того, що організм не може швидко перелаштуватися під погоду. Тож, найперше страждають від зміни погоди – хворі на серцево-судинні, аутоімунні захворювання, хронічні захворювання: артрит, артроз, ревматизм, бронхіальну астму. Також ті, хто переніс операції та травми черепа.

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