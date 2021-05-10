До 23 тепла та грози. Якою буде погода 10 травня в різних областях (карта)

Найсильніше повітря прогріється на Закарпатті та в деяких інших західних областях, найхолодніше – на сході країни

/ Фото: Григорій Салай, Сьогодні

В Україні закінчилися сильні дощі. 10 травня в більшості областей очікується сонячний день. Температура повітря в середньому очікується в діапазоні 17-20 градусів тепла, вітер 7-12 м/с. Винятком стануть східні області – там тримається прохолода і будуть грози, а ось на заході повітря місцями прогріється до 22-23 градусів тепла.

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Про це повідомив Укргідрометцентр.

Температура повітря на заході країни складе в основному 19-21 градус тепла, хмарно з проясненнями. При цьому в Львівській, Рівненській, Чернівецькій та Закарпатській областях температура сягатиме 22-23 градусів тепла.

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Небо на півночі теж буде майже ясним, температура повітря – 17-19 градусів. У центрі – 18-20 градусів тепла, а на небі буде без хмар. На південні області теж чекає ясна погода, 17-20 градусів тепла.

На сході – найхолодніше. У Луганській, Донецькій і Харківській областях очікуються грози, а стовпчики термометрів піднімуться лише до 12-15 градусів.

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