До +26, але з грозами: якою буде погода на початку тижня (карта)

У перші дні тижня у країні буде по-весняному тепло, але про парасольки забувати не варто. Де в ці дні буде лити

/ Фото: AFP

В Україні в перший день тижня буде тепло і сухо, а от потім погода почне псуватися: частину країни накриють дощі.

Реклама

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Так, у понеділок, 10 травня, у більшості областей синоптики прогнозують суху і переважно сонячну погоду. Дощі з грозами можливі лише в Донецькій, Луганській і Харківській областях.

Температура повітря в середньому буде 16-22 градуси, тільки на сході країни прохолодніше – 11-14 градусів.

У столиці в цей день також без опадів, температура вдень 17-19 градусів тепла.

Реклама

У вівторок, 11 травня, дощі з грозами накриють практично половину країни – східні, південні і частину центральних областей.

В тренді Справжньої весни в Україні доведеться почекати: прогноз погоди на весь травень

Найтепліше буде на заході України – 20-26 градусів, у центрі, на півдні та півночі – 18-22 градуси, на сході – 12-14 градусів.

У Києві 11 травня погода не зміниться – буде сухо, 17-19 градусів.

Реклама

Нагадаємо, ми писали, що справжню теплу і суху весну українці можуть чекати не раніше, ніж через два тижні.

Крім того, 26 квітня Україну несподівано засипало снігом, що досить нетипово для середини весни. Погода не перестає дивувати українців своєю мінливістю.