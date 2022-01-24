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До 40 тисяч хворих на добу! Коли в Україні чекатиме на стрибок COVID-19

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24 січня, 14:36
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Експерти попереджають, що смерть від коронавірусної хвороби також може стати більшою.
У країні за добу зафіксували понад 12 тисяч підтверджених випадків COVID-19 / Колаж "Сьогодні"
У країні за добу зафіксували понад 12 тисяч підтверджених випадків COVID-19 / Колаж "Сьогодні"

З початку січня захворюваність на COVID-19 в Україні зросла більш ніж у шість разів. Також у найближчі два тижні в країні буде пікове навантаження.

Про це сайту "Сегодня" повідомив інфекціоніст Віктор Петров.

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Кількість хворих зростає з кожним днем

Наприклад, якщо за даними МОЗ, 3 січня кількість виявлених випадків становила 1804, то через три тижні ця кількість наближається до 13 тис. на добу.

"Всі випадки COVID-19 реєструються шляхом надання екстреного повідомлення про інфекційне захворювання. Форма 058. У деяких випадках її не заповнюють, тому що дуже багато хворих. Лікарі просто не встигають цього робити", – каже інфекціоніст Віктор Петров.

Кількість хворих наближатиметься до показників тих країн, кількість населення яких орієнтовно дорівнює населенню України.

"Наприклад, ми бачимо, що у Франції хворих більше 200 тис. Ми не можемо вірити, що в Україні, наприклад, 20 тис. Це нереально, так не буває! Можлива велика кількість хворих, до 40 тис. на добу через заразність вірусу, можливі великі втрати. Протягом найближчих двох тижнів буде пікове навантаження, потім пандемія може вийти на плато і потроху почне знижуватися", – додав медик.

Статистика коронавірусу в Україні

В Україні за добу 23 січня зафіксовано 12 915 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

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Також за минулу добу:

  • госпіталізовано – 1836 осіб;
  • летальних наслідків – 67;
  • одужали – 2430 осіб.

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