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До 60 тисяч за добу! У МОЗ попередили про різкий стрибок COVID-19

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
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26 січня, 10:18
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У середньому щоденна кількість хворих буде вдвічі більша, ніж минулої осені
В Україні погіршиться ситуація із коронавірусом. Фото: колаж "Сьогодні"
В Україні погіршиться ситуація із коронавірусом. Фото: колаж "Сьогодні"

В Україні незабаром можуть фіксувати від 40 до 60 тисяч хворих на коронавірус. Ці показники можливі вже найближчими тижнями.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко в ефірі "Сніданку з 1+1".

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Прогнози невтішні

Ляшко заявив, що в середньому щоденна кількість хворих буде вдвічі більшою, ніж це було під час попередньої хвилі захворюваності – восени.

За його словами, статистика показує, що вакцинація дієва і проти омікрону.

"Це один із фейків, які потрібно розвінчувати (що вакцинація не діє. – Ред.). Тому й запущено бустерну дозу. Статистика показує, що після шостого місяця є незначне зниження імунітету після базового курсу щеплення", – додав глава МОЗ.

В Україні за добу різко зросла кількість COVID-хворих

Минулої доби, 25 січня, в Україні зафіксовано 24 321 новий підтверджений випадок коронавірусної хвороби. Це на 5203 більше, ніж за 24 січня.

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Минулої доби:

  • госпіталізовано – 3073 особи;
  • летальних випадків – 141;
  • одужало – 5514 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло – 3 913 809 осіб;
  • одужало – 3 596 715 осіб;
  • летальних випадків – 99 584.

Нова хвиля COVID-19

Віктор Ляшко стверджує, що зі збільшенням кількості вакцинованих нову хвилю коронавірусної хвороби, незважаючи на прогнозовану більшу кількість випадків, Україна пройде спокійніше, ніж раніше.

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"Ми прогнозуємо, що кількість випадків буде вдвічі більша, ніж було під час минулої хвилі у жовтні – листопаді, водночас госпіталізація буде менша, так само як і кількість смертей", – сказав Віктор Ляшко.

Глава МОЗ пояснив, що цьому сприяє як імунізація населення, так і те, що штам омікрон, як свідчить перебіг захворювання в європейських країнах, менш агресивний.

Коли в Україні чекатиме стрибок COVID-19?

З початку січня захворюваність на COVID-19 в Україні зросла більш ніж у шість разів. У найближчі два тижні у країні буде пікове навантаження.

Наприклад, якщо, за даними МОЗ, 3 січня кількість виявлених випадків становила 1804 за добу, то за три тижні вона наближається вже до 13 тис.

"Всі випадки COVID-19 реєструються через надання екстреного повідомлення про інфекційне захворювання. Форма 058. У деяких випадках її не заповнюють, тому що дуже багато хворих. Лікарі просто не встигають це робити", – каже інфекціоніст Віктор Петров.

Кількість хворих наближатиметься до показників у країнах з населенням, приблизно рівним населенню України.

"Наприклад, ми бачимо, що у Франції хворих понад 200 тис. Ми не можемо вірити, що в Україні, наприклад, 20 тис. Це нереально, так не буває! Можлива більша кількість хворих, до 40 тис. на добу, через заразність вірусу, можливі великі втрати. У найближчі два тижні буде пікове навантаження, потім пандемія може вийти на плато і потроху почне знижуватися", – додав медик.

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