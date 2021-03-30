Досі у комі: постраждалій в аварії автобуса у Польщі не вистачає грошей на лікування

У польському шпиталі досі у комі постраждала ваварії українського автобуса. 27-річна Анастасія Кочеткова з Хмельницького так і не приходила до тями. Новини "Сьогодні" зустрілися з мамою дівчини, яка весь час біля доньки у Польщі. Рідні змушені збирати гроші на лікування.

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Її не пускають до доньки через карантин. Єдиний раз пані Ірина бачила Настю, коли приїхала на упізнання. Сумка з документами опинилася в поліцейському відділку міста Ярослав – серед інших речей постраждалих в аварії. Дівчину вважали загиблою. Та вона – у комі.

"Можу прийти тільки побути під дверима реанімації і все. Навіть через скло не дають побачити її", – каже мати Ірина Стадніченко.

Настя навчалася в ІТ-школі у Кракові та їхала в Хмельницький до рідних. Мати чекала доньку на вокзалі – коли чоловік розказав телефоном про аварію у Польщі, а син додзвонився у консульство.

"Мені звоне і каже: мам, наша Настя була в тому автобусі", – ділиться жінка.

Після аварії Настя до тями ще не приходила. У неї крововилив у мозок. Чи покращився стан – знімальна група "Сьогодні" намагалася з‘ясувати у шпиталі. Та через локдаун там не дають коментарів.

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"Не говорять нічого, говорять єдине, що дуже важка. Дуже важка. І вже почала так трошки ніби відкривати очі, ну, це чи так мимоволі виходить", – розповідає Ірина.

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У Кам'янці-Подільському, звідки родом дівчина, організували збір коштів на її лікування. Анастасія, хоч і мала студентську страховку, та всіх витрат вона не покриє.

"Вона буде потребувати реабілітації дуже серйозної і дуже великої. Можливо, в процесі ще якісь операції треба буде робити. Сьогодні ніхто не може сказати, скільки це буде коштувати", – каже генеральний консул України в Любліні Василь Павлюк. Відео: Сьогодні

Щойно дівчина вийде з коми, її готові прийняти у клініці польського Жешува.

"Нам потрібно, ну як мені говорять, ще як мінімум дві операції, тому що в неї дуже побиті лицьові кісточки. Їх треба зложити як пазлик", – розповідає матір Насті.

На лікування і реабілітацію у клініках Польщі родині назвали суму – пів мільйона доларів. Де брати такі гроші – вони не знають. Сподіваються, бодай частину витрат покриє страховка перевізника.

Раніше в коментарі новинам "Сьогодні" власник автобуса запевнив: усі постраждалі отримають компенсацію. Родина Насті – 100 тисяч гривень. Та з ними тернопільський перевізник наразі не зв'язувався, твердить мама Насті.

Настя – єдина з постраждалих у цій аварії, хто залишається на лікуванні у Польщі. Напередодні з Перемишльського шпиталю виписали ще одного пасажира українського автобуса. Але йому, як і багатьом іншим, треба продовжити лікування в Україні.

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Допомогти Анастасії можна, перерахувавши кошти на наступні рахунки:

Українська гривня: ПриватБанк 5168757344761715 (мама Ірина Стадніченко)

Долари США: PKO BANK POLSKI IBAN PL63102042740000170200874875 mother Iryna Stadnichenko

Євро: PKO BANK POLSKI IBAN PL58102042740000190200874867 mother Iryna Stadnichenko

Злотий: PKO BANK POLSKI 60102042740000130200874834 matka Iryna Stadnichenko

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Всі подробиці в спецтемі Аварія автобуса з українцями в Польщі

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