До сліз. Діти України звернулися до Путіна (відео)

Окупанти принесли в Україну розруху та смерть, від чого страждають і діти

Дівчинка виступила з проханням до президента РФ. Колаж "Сьогодні"

Українська дівчинка від імені всіх дітей України закликала президента Росії Володимира Путіна припинити війну та забрати з нашої країни війська. Відповідне відео з'явилося у соцмережах.

"Володимир Путін! Звертаються до вас діти України. Відкличте свої війська!" – сказала дівчинка.

Реклама

Вторгнення Росії

Нагадаємо, протягом першого дня вторгнення Росії українські війська збили сім літаків окупантів. Сьогодні був підбитий ще один на Черкащині.

Також у Міноборони озвучували повні втрати росіян за 24 лютого. Окрім літаків, ще збито 6 вертольотів, а також дуже багато бронетехніки та сотні солдатів.

Реклама

Водночас під Херсоном українські військові знищили російську техніку.

А Київ атакували диверсанти. На Оболоні розпочався бій із застосуванням стрілецької зброї, помічена була навіть техніка. Тривало це недовго – окупанти були розстріляні.

У районі Біловодська (Луганська область) наші війська вели бій із російськими окупантами. ЗСУ прорвали ворожі позиції і навіть пішли у контрнаступ.

Реклама

Київ та Москва готуються до переговорів?

сьогодні президент Володимир Зеленський звернувся до Путіна з пропозицією сісти за стіл переговорів, щоб швидше припинити війну в Україні.

Сам господар Кремля під час телефонної розмови з китайським лідером Сі Цзіньпіном заявив, що готовий до переговорів з Україною. Глава Китаю також закликав розпочати переговорний процес.

Спікер Кремля Дмитро Пєсков потім заявив, що Путін готовий відправити до Мінська переговорну делегацію.