До сліз… Військовий неочікувано повертається додому – безцінна реакція дітей

Ігор Машковський вже шість років на фронті та бачить сім’ю щонайбільше раз на пів року. "Сьогодні" подарували військовому та його сім’ї несподівану зустріч

Сім’я не чекала Ігоря Машковського дома на День Незалежності / Фото: Колаж: Сьогодні

Військовий Ігор Машковський вже шість років на війні, далеко від дому та сім'ї, боронить Україну на фронті. Новини "Сьогодні" влаштували для його родини невеличкий сюприз – з дозволу командувача забрали солдата на кілька днів з війни додому.

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Дружина та діти до останнього не знали, що Ігор скоро буде разом із ними. Про воз’єднання сім'ї розповів кореспондент Євген Назаренко.

Об’їздив усю лінію фронту

Ігор на війні з 2015 року. За цей час об`їздив чи не усю лінію фронту. Удома на нього чекає дружина та четверо дітей – останні шість років вони бачаться здебільшого завдяки відеозв'язку.

"Діти ростуть самі. Ти знаходишся тут, не бачиш… В мене син народився перший – я був у Станиці Луганській, і коли він перші кроки зробив, я був на війні, і говорити навчився – я теж був на війні", – розповідає військовий.

Зараз Ігор боронить околиці Золотого на Луганщині. З родиною цього року був не більше двох місяців. Та хоч дружина вже кличе додому – солдат вирішив – дочекається української перемоги.

"Дочка старша знає, де я знаходжуся, вона постійно дзвоне і пише – як ти там, папа. Син також знає, хоч і маленький, але розуміє – папа на війні і папа стріляє або по папі стріляють", – ділиться він.

Щаслива несподіванка

До Дня Незалежності новини "Сьогодні" вирішили влаштувати маленьке свято сім'Ї Машковських – відвезти Ігоря додому на кілька днів. Командувач сухопутних військ на наше прохання дав йому 10 днів відпустки.

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Дружина і діти не знали, що голова родини вже сьогодні буде вдома, а Ігор помітно нервував, адже давно не бачив дітей і не знав, як вони його зустрінуть. Батьків також давно не бачив. А мешкає родина військового у Черкаській області.

Вже на місці батько купує дітям подарунки, але так, щоб ніхто не повідомив дружині, що він майже вдома, що не так легко у селі, де всі його знають.

Далі за планом Ігор мав вийти раніше – за кілька хат до своєї, і поки кореспонденти записують інтерв'ю з дружиною – непомітно городами зайти на подвір'я.

Сім'я Машковських не очікувала знімальної групи у себе вдома, проте зустріли тепло. Дружина Світлана розповіла, що не бачила чоловіка понад пів року.

"Сподіваємося, что скоро вже дома буде. Коли останній раз з ним зідзвонювались, казав, що скучає. Так і ми скучаєм", – каже жінка.

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У цю мить Ігор підійшов до дружини зі спини, щоб вона не бачила – щасливе здивування та міцні обійми всієї сім’ї.

Діти ж навіть не роздивляються своїх подарунків – не відходять від тата, старша донька плаче.

Сьогодні у сім'ї Машковських свято. Нарешті вони можуть у повному складі зустріти День Незалежності – разом зі своїм захисником, який цю незалежність боронить.

"Дай бог, щоб кожен вернувся так само. Хоч і я ще не повернувся, я у відпустці. Дай бог, щоб усі повернулися живими до своїх сімей, дітей і були щасливі", – бажає всім захисникам України військовий.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський просльозився під час військового параду до Дня Незалежності України – його розчулила зустріч маленької дівчинки з військовим.

Ми також писали, що президент України під час святкувань з нагоди 30-ї річниці незалежності заявив, що Україна починає повернення на рідну землю всіх видатних українців, які боролись за Україну та її незалежність.