Україна
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
❌ ДТП з мажором у Харкові ⚽ Маріуполь - Динамо: онлайн 💡 Велике оновлення мереж 🚫 Жорсткий карантин
СЬОГОДНІ Новини України

Домоглися свого. Університет у Харкові після протестів перевели на дистанційку (документ)

Інна Собора Інна Собора Редактор розділу Київ
27 жовтня, 14:34
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Студенти заявили, що не відвідуватимуть університет, оскільки багато викладачів хворіють на коронавірус
Харківський політехнічний інститут переводять на дистанційне навчання.
Харківський політехнічний інститут переводять на дистанційне навчання. / Фото: Колаж: Сьогодні

Харківський політехнічний інститут, студенти якого раніше оголосили про страйк, переводять на дистанційне навчання

Відповідний наказ розмістили на сайті університету.

Реклама

Рішення було ухвалено на тлі протесту студентів проти небажання посилювати карантинні заходи.

Дистанційка на два тижні

Ректор сьогодні підписав наказ, яким виконав вимогу студентів.

"Перевести освітній процес до університету на дистанційну форму навчання з 1 по 14 листопада 2021 року" , – йдеться у документі.

Реклама

При цьому уточнюється, що якщо будь-які заняття (наприклад, лабораторні роботи) неможливо перевести в дистанційний режим, їх слід перенести на пізніший період. А замість них найближчі два тижні проводити інші заняття, які можна організувати в онлайн-режимі (лекції, практичні заняття, семінари).

Студенти відмовлялися ходити до інституту через хворих викладачів

За словами студентів, серед викладачів багато хворих, а керівництво замовчує про це. Незважаючи на те, що багато навчальних закладів Харкова вже пішли на дистанційне навчання, очне відділення ХПІ продовжує працювати.

Реклама

Вимоги студентів

Вчора студенти наголосили, що не мають наміру припиняти навчальний процес. Але вони висунули свої вимоги:

  • перевести навчання на дистанційне,
  • переведення невакцинованих викладачів на дистанційну форму із збереженням зарплати замість звільнення.

Раніше ми писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Україна
Показати ще
Реклама
В тренді
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
Велике оновлення мереж
Електрика по-українськи: все, що потрібно знати сьогодні
У Мережу!
Переводимо годинник без стресу
Як перейти на новий час і не постраждати
Що радять психологи
Пора переводити годинник
До переведення годинників залишилося
Україна переходить на зимовий час
Куди крутити стрілки?
Податками по цифровізації
Що буде з 4G та 5G в Україні
Лови зв'язок!
Щоденник незалежності 🇺🇦
Опитування
Короновірус за тиждень

146 548

захворіло за тиждень в Україні

+45%

Обмінка
Курс гривні Сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.42

Російський рубль (₽)

0.3806

Євро (€)

30.68

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Реальна містика 🎃

Будинок вдови в Києві. Одна з резиденцій президента в столиці багато таємниць...

Світ незвіданого
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти