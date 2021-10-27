Домоглися свого. Університет у Харкові після протестів перевели на дистанційку (документ)

Студенти заявили, що не відвідуватимуть університет, оскільки багато викладачів хворіють на коронавірус

Харківський політехнічний інститут переводять на дистанційне навчання. / Фото: Колаж: Сьогодні

Харківський політехнічний інститут, студенти якого раніше оголосили про страйк, переводять на дистанційне навчання

Відповідний наказ розмістили на сайті університету.

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Рішення було ухвалено на тлі протесту студентів проти небажання посилювати карантинні заходи.

Дистанційка на два тижні

Ректор сьогодні підписав наказ, яким виконав вимогу студентів.

"Перевести освітній процес до університету на дистанційну форму навчання з 1 по 14 листопада 2021 року" , – йдеться у документі.

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При цьому уточнюється, що якщо будь-які заняття (наприклад, лабораторні роботи) неможливо перевести в дистанційний режим, їх слід перенести на пізніший період. А замість них найближчі два тижні проводити інші заняття, які можна організувати в онлайн-режимі (лекції, практичні заняття, семінари).

Студенти відмовлялися ходити до інституту через хворих викладачів

За словами студентів, серед викладачів багато хворих, а керівництво замовчує про це. Незважаючи на те, що багато навчальних закладів Харкова вже пішли на дистанційне навчання, очне відділення ХПІ продовжує працювати.

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Вимоги студентів

Вчора студенти наголосили, що не мають наміру припиняти навчальний процес. Але вони висунули свої вимоги:

перевести навчання на дистанційне,

переведення невакцинованих викладачів на дистанційну форму із збереженням зарплати замість звільнення.

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