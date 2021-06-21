Добкін назвав футболістів "виродками" після матчу Україна – Австрія

Колишній народний депутат Михайло Добкін після того, як Україна програла в матчі з Австрією, назвав гравців збірної виродками. Правда, не уточнив якої саме – тих, хто програв, чи переможців.

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Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

Ексдепутат розмістив публікацію на початку гри, висловивши сподівання на виграш України.

"Може, хоч у другому таймі збірна України згадає, що в неї є вболівальники і почне грати?! Продовжуємо вірити!" – написав Добкін.

А вже після матчу опублікував коротке повідомлення: "От виродки!"

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Зазначимо, поєдинок України з Австрією в Бухаресті завершився поразкою команди Шевченка 0:1, після якої ми опустилися на третє місце у своїй групі. Чи потрапить Україна в число чотирьох із шести найкращих третіх місць, що дасть змогу пробитися у плей-оф, стане остаточно відомо 23 червня.

Нагадаємо, раніше Добкін публічно підтримав збірну Росії на Євро-2020.

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