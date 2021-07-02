Добувачі біткоїнів мало не залишили без світла всю Чернігівську область (фото, відео)

За два місяці діяльності майнери завдали прямих збитків на суму понад 3 млн гривень

СБУ на криптофермі / Фото: СБУ

Служба безпеки України викрила "добувачів" криптовалюти, які підключили своє обладнання до однієї з трансформаторних підстанцій на Чернігівщині. Таким чином вони не тільки викрадали електроенергію, а й мало не позбавили води та світла весь регіон.

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Про це повідомила пресслужба СБУ.

Від підстанції, яка постраждала від дій майнерів, отримують електроживлення зокрема КНП "Ніжинська станція швидкої медичної допомоги", КП "Ніжинводоканал" та інші.

За два місяці діяльності зловмисники завдали лише прямих збитків на суму понад 3 млн гривень.

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СБУ встановила, що підозрювані створили потужну майнінг-ферму, розмістивши обладнання в орендованих складських приміщеннях, і несанкціоновано підключилися до підстанції, розташованої неподалік.

Щоб приховати факти викрадення і заниження показників спожитої електроенергії, майнери втрутилися в роботу обліку системи.

"Дії зловмисників могли призвести до нештатних ситуацій з безперебійним постачанням електроенергії населенню і підприємствам", – повідомили в СБУ.

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Під час обшуку правоохоронці вилучили понад 150 одиниць обладнання для генерації криптовалют і спеціалізовану техніку для втручання в мережу автоматизованого обліку електроенергії.

Нагадаємо, засновники криптовалютної біржі Africrypt в ПАР брати Амір і Раїс Каджи зникли разом з біткоїнами вартістю 3,6 млрд доларів. Зникнення монет на таку суму є найбільшою доларовою втратою в історії шахрайства з криптовалютами.

Ми також писали, що Китай ввів заборону на майнінг. У країні зупинилися найбільші криптовалютні ферми, а місцеві банки почали блокувати транзакції, пов'язані з цифровими активами.