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СЬОГОДНІ Новини України

Лікар Комаровський розповів, що робити, якщо лікування дитини від COVID-19 не дає результатів

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
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7 лютого, 22:51
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Медик назвав тривожні сигнали, коли краще звернутися до лікаря
За словами Комаровського, існують моменти, коли самолікування потрібно негайно припинити/Фото: колаж: "Сьогодні"
За словами Комаровського, існують моменти, коли самолікування потрібно негайно припинити/Фото: колаж: "Сьогодні"

Український лікар, кандидат медичних наук Євген Комаровський розповів, коли дитину потрібно обов'язково вести до лікаря. Він зазначив, що існують моменти, коли самолікування треба негайно припинити.

Про це він розповів в ефірі програми "Час Голованова" на телеканалі "Україна 24".

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Коли дитину вести до лікаря?

"ВООЗ каже: людина має вміти допомогти собі за стандартних розладів здоров'я. Але якщо ви п'ять днів лікуєте дитину, а їй не стає кращим, то зверніться до лікаря. Варто звернутися до лікаря, якщо виник симптом, якого не було раніше. Друге правило: якщо два дні поспіль ви вимовляєте фразу: "Сьогодні гірше, ніж учора". При COVID-19 пульсоксиметр показує нижче 93 — звертаєтесь до лікаря. Якщо ви не можете їсти і пити, якщо є суїцидальні думки, якщо людина поводиться неадекватно – звертайтеся до лікаря. Ще одна ознака – відсутність ефекту жарознижувальних препаратів", — сказав лікар.

Як убезпечити себе від коронавірусу?

В Україні зростає кількість людей, які захворіли на коронавірус. Фахівці звертають увагу, що не можна послаблювати пильність.

Список заходів, які потрібно вжити населенню, щоб убезпечити себе від коронавірусу:

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  • вакцинуватись;
  • носити маску, прикриваючи рота й носа;
  • дотримуватись дистанції 1,5 метра;
  • чхати й кашляти в зігнутий лікоть або серветку;
  • не торкатися обличчя;
  • регулярно провітрювати приміщення, дезінфікувати поверхню;
  • дотримуватися самоізоляції;
  • мити руки із милом, користуватися антисептиками.

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