Лікар Комаровський розповів, чи захищає вакцинація від нового штаму коронавірусу "Омікрон"

Нині вірус досліджують науковці

Новий штам коронавірусу "Омікрон" поширюється світом/Колаж: Сьогодні

Український лікар, кандидат медичних наук Євген Комаровський розповів, що нині відповіді, чи захищає вакцинація від COVID-19 від нового штаму коронавірусу "Омікрона", немає. Якщо штам небезпечніший за попередні, то може знадобитися інша вакцинація.

Про це заявив лікар Євген Комаровський в ефірі програми "Хард з Влащенком" на каналі "Україна 24".

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Про новий штам інформації дуже мало

"Зараз буквально протягом двох тижнів будуть відповіді на більшість запитань. Велика кількість людей, вчених, дослідників будуть вивчати, як вірусу передається, як він передається в групі вакцинованих. Я вважаю, що днів через 10 ми відповімо на всі питання", — зазначив Євген Комаровський.

За словами лікаря, через появу нового штаму коронавірусу, антивакцинатори можуть продовжити звинувачувати в неефективності вакцини проти хвороби. Однак "Омікрон" — новий штам, який не досліджений, тому саме від нього нинішня вакцина може не захищати. У такому випадку знадобиться інший препарат.

Новий штам "Омікрон"

Світом поширюється новий штам коронавірусу "Омікрон". Випадки вже зафіксували щонайменше у восьми країнах. В Україні про появу нового штаму поки що не говорять.

Чим небезпечний новий штам?

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У кілька разів заразніше "Дельти";

Більш стійкий до вакцин;

Велика кількість мутацій.

"Я можу сказати, що потенційно цей штам може виявитися ще гіршим за "Дельту", до якого відразу поставилися не дуже серйозно. Але позбавити наслідків допоможе вакцинація. Щонайменше двома дозами", – сказав професор імунології Денні Альтман.

Новий штам, який активно почав розповсюджуватись у країнах Африки, призводить до повторного зараження ковідом, заявляють вчені.

Через це Європейський центр із профілактики та контролю захворювань порекомендував урядам ввести бустерну дозу для осіб віком 40 років і більше.

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