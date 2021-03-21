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Довгоочікуване потепління: чого чекати від погоди 21-го березня (карта)

21 березня, 07:14

Віталій Семченко Віталій Семченко

У всіх регіонах буде сонячно

В Україні сьогодні, 21 березня, в усіх областях буде плюсова температура, без опадів.

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Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

На сході країни температура повітря складе від 4 до 8 градусів тепла. У більшості регіонів буде похмуро, але без дощів.

На півночі стовпчики термометрів покажуть від 4 до 7 градусів з позначкою плюс. У західних областях температура повітря встановиться на рівні 4-8 градусів вище нуля. У всіх областях буде хмарно, проте опадів не прогнозується.

На півдні температура повітря буде в межах від 4 до 8 градусів тепла.

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Довгоочікуване потепління: чого чекати від погоди 21-го березня (карта)
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Тим часом сайт "Сьогодні" дізнавався у наших експертів – кліматологів Українського гідрометеорологічного інституту Вазіри Мартазінової і Віри Балабух, а також у народного синоптика Леоніда Горбаня, якою буде погода навесні.

Численні прогнози кліматологів про те, що клімат у нашій країні помітно змінюється, стають реальністю. Читайте про це детальніше в матеріалі "Аномальне тепло і суворі морози: прогноз погоди на весь 2021 рік".

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