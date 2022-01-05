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"Довгоочікувана подія". У Рівненській області урочисто відкрили туалет за 4 млн гривень (фото)

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
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5 січня, 13:09
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В туалеті облаштували душ та щонайменше 10 кабінок
Туалет будували з 2019 року.
Туалет будували з 2019 року. / Фото: Колаж: Сьогодні

В Рівненській області в селі Тишиця урочисто відкрили туалет в ліцеї. Місцеві чиновники навіть перерізали червону стрічку.

Інформацію про подію спочатку розмістили на сторінці у Facebook Тишицького ліцею, проте згодом видалили.

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У дописі відкриття внутрішньої вбиральні називають "довгоочікуваною подією" для 470 учнів та викладачів ліцею.

Також адміністрація навчального закладу подякувала місцевим чиновникам за допомогу та приурочили це відкриття до Нового року.

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Туалет вартістю 4 млн гривень

Заступник директора обласного департаменту освіти і науки Марина Пашковська з розумінням поставилася до ситуації та пояснила, що місцеві жителі сприймають це, як вагому подію, бо на добудову цієї вбиральні було витрачено значні кошти – майже 1,5 млн гривень з держбюджету і близько 2,5 млн гривень з бюджету Березнівської ОТГ.

А будували цю вбиральню з 2019 року.

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Як виглядає туалет, який заслуговує на червону стрічку. Фото: Тишицький ліцей

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