Додому до Тупицького прийшли з обшуком. Що шукають слідчі

Сьогодні рано вранці слідчі навідалися додому до відстороненого голови КСУ для проведення обшуку – всі подробиці

За місцем проживання екс-голови Конституційного суду України Олександра Тупицького проходить обшук. Слідчі Державного бюро розслідувань прийшли за адресою його проживання о 6:00 ранку 13 травня.

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Про це повідомляє ZN.UA , посилаючись на джерела в ДБР.

Уточнюється, що обшук проводиться в присутності Тупицького, його дружини, двох малолітніх дітей і адвоката.

"Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також з метою встановлення розшукуваних осіб", – йдеться у відповідній постанові Печерського суду.

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В ухвалі не наводиться зміст доказів, оскільки клопотання обмежене таємницею досудового розслідування. Судове засідання, на якому було ухвалене рішення про обшуки, проводилося в закритому режимі відповідно до КПК України.

Нагадаємо, Олександр Тупицький підозрюється у скоєнні злочинів проти правосуддя за ч. 2 ст. 384, ст. 386 КК України (завідомо неправдиві показання, з'єднані зі штучним створенням доказів захисту, підкуп свідка з метою відмови від дачі показань).

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Раніше він декілька разів не з'явився на судові засідання у своїй справі. Так, 15 квітня його адвокати повідомили суду, що їх клієнт не з'явився через нібито госпіталізацію на стаціонарне лікування.

Також Тупицький не з'явився до суду 7 квітня. Тоді він мотивував це тим, що терміново потрібно було їхати до матері, у якої нібито були проблеми зі здоров'ям. Але і там було не все гладко.