"Донбас ніколи не буде російським": Зеленський дав пораду жителям "Л/ДНР"

Без України на окупованій території цивілізації не буде – любителів "русского мира" чекає лише занепад

Зеленський окреслив чітку позицію щодо Донбасу / Фото: president.gov.ua

Президент Володимир Зеленський нещодавно заявляв, що Крим ніколи не буде російським. А тепер сказав те ж саме і про Донбас. Він порадив любителям "русского мира" вже шукати собі місце в Росії.

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Про це глава держави сказав в інтерв'ю телеканалу ДОМ.

Він вважає, що жителі т.зв. "ЛНР" і "ДНР", які хочуть до Росії, можуть вже збирати речі.

"Та частина людей, яка живе на окупованій території Донбасу та Криму, повинні зрозуміти – це не про те, що хтось когось кудись виганяє... Я хочу щоб мене правильно зрозуміли: батьківщина або ти гість. Я вважаю, що якщо ти живеш на території Донбасу, і ти вважаєш "наше діло праве, нам в Росію, ми – росіяни" – велика помилка залишатися жити на Донбасі. Це ніколи не буде російською територією. Не важливо, як довго це окуповано ... Якщо ти любиш Росію і вважаєш, що все життя перебував на території України, але відчував, що любиш Росію, така людина повинна зрозуміти, що вже треба їхати і шукати собі місце в Росії", – сказав Зеленський.

А як бути патріотам України?

Президент зазначив, що без України на окупованій території цивілізації не буде: Україна буде рости вгору, а "Л/ДНР" нікуди рости не буде, і людям там щастя не бачити.

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"Але якщо ти відчуваєш, що ти українець і Донбас український, якщо поважаєш цей прапор, поважаєш українську мову – навіть якщо тебе не вчили в школі – все нормально, все прийде, говори як хочеш. Але якщо ти відчуваєш, що ти українець – будь там, тримайся, ця земля все одно буде деокупована в будь-якому випадку", – підкреслив глава держави.

Конфлікт на сході України почався після вторгнення у квітні 2014 року російських військ на українську землю через кордон в частині Донецької та Луганської областей. Це сталося після того, як у березні був окупований Росією Крим.

У зв'язку з тим, що Росія всіляко заперечує своє відношення до конфлікту, війна виглядає неоголошеною. У той же час світова спільнота в особі Євросоюзу, Сполучених Штатів і багатьох інших країн засуджують агресивні дії РФ і не визнають окупації Криму. На окупантів наклали безліч санкцій.

Росія регулярно озброює місцевих бойовиків, передає їм техніку, а також направляє на схід України своїх військових. За час війни на Донбасі Росія вбила понад 14 тисяч цивільних і українських військових, серед жертв і діти.

Як повідомляли новини "Сьогодні", раніше Зеленський передрік Путіну поразку на Донбасі. Він нагадав, що у 2014 році Росія не змогла захопити південний схід України, а тепер Путіну точно нічого не світить.

Тим часом на Донбасі бойовики обстріляли мирний будинок, є постраждалі. Під удар окупантів потрапила Красногрорівка.

Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією