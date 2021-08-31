"Дістаємо куртки і збираємо гриби". Народний синоптик дав прогноз на вересень

Літо триватиме лише на перші п'ять днів місяця, а після знову почнуться дощі – погода для грибників

Синоптики розповіли, яка погода буде в вересні. Фото: колаж "Сьогодні"

На початку вересня нас чекає ще 10 днів літа, але пізніше почнуться дощі і похолодає. Як розповів народний синоптик Леонід Горбань "Сьогодні", приємними будуть перші чотири-п'ять днів місяця: погода – як в середині серпня, сонячно, місцями невеликі дощі, температура вдень до 25 градусів тепла. Друга п'ятиденка виявиться дощовою, але теплою, також до +25 в окремі дні – сама грибна погода.

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Після 10 числа дощі припиняться, антициклон принесе ясну, але прохолодну погоду – вдень не вище +18, вночі – близько п'яти градусів тепла.

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Ще більше похолодає до 20 вересня, температура вдень + 10-12 градусів. До того ж зарядять дощі, так що без парасольок, курток і непромокаючого взуття не обійтися.

Але серед осінньої сльоти літо пошле нам останнє "пробач": 21-23-го небо проясниться та вдень потеплішає до + 17-19 градусів. В кінці місяця знову настане суха прохолода, вдень + 10-12, вночі +5 градусів.

В майбутньому від погоди будуть нові сюрпризи

В останні роки погода все більше "бунтує" проти людства – аномальна спека, урагани, потопи, несподіваний сніг серед літа, та ще й в теплих країнах. Кліматологи це пов'язують в насамперед з діяльністю людини. Член Міжурядової групи експертів з питань клімату (при ООН) Світлана Краківська каже, що такі капризи погоди пов'язані з таненням льодовиків.

В Україні нинішнє літо ставить рекорд за рекордом в плані високої температури. Завідуюча відділом прикладної метеорології і кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Віра Балабух зазначає, що нас чекають нові хвилі спеки.

Тим часом вчені розглядають три сценарії, за якими буде змінюватися погода в світі. При найбільш ймовірному Україну очікують посухи та сезонні потопи. Кліматолог Світлана Бойченко розповіла, яким буде клімат України через 50 років.

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Як повідомляли новини "Сьогодні", Київ і передмістя накрила сильна буря. Жителі столиці, Ірпеня, Немішаєве і Гостомеля повідомляли про пилові бурі і потужні грози, а від потужного вітру трясло будинки та кренило дерева.

У Хмельницькому через негоду були затоплені вулиці, а сильний вітер валив дерева.