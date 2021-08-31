Україна
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
🔔 Скільки коштує 1 вересня 🏅 Медальний залік Паралімпіади 💥 Загострення на Донбасі 🏅 10 героїв України - нагорода "Сьогодні"
СЬОГОДНІ Новини України

"Дістаємо куртки і збираємо гриби". Народний синоптик дав прогноз на вересень

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
31 серпня, 11:00
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Літо триватиме лише на перші п'ять днів місяця, а після знову почнуться дощі – погода для грибників
Синоптики розповіли, яка погода буде в вересні. Фото: колаж "Сьогодні"
Синоптики розповіли, яка погода буде в вересні. Фото: колаж "Сьогодні"

На початку вересня нас чекає ще 10 днів літа, але пізніше почнуться дощі і похолодає. Як розповів народний синоптик Леонід Горбань "Сьогодні", приємними будуть перші чотири-п'ять днів місяця: погода – як в середині серпня, сонячно, місцями невеликі дощі, температура вдень до 25 градусів тепла. Друга п'ятиденка виявиться дощовою, але теплою, також до +25 в окремі дні – сама грибна погода.

Реклама

Після 10 числа дощі припиняться, антициклон принесе ясну, але прохолодну погоду – вдень не вище +18, вночі – близько п'яти градусів тепла.

Читайте також:

Ще більше похолодає до 20 вересня, температура вдень + 10-12 градусів. До того ж зарядять дощі, так що без парасольок, курток і непромокаючого взуття не обійтися.

Але серед осінньої сльоти літо пошле нам останнє "пробач": 21-23-го небо проясниться та вдень потеплішає до + 17-19 градусів. В кінці місяця знову настане суха прохолода, вдень + 10-12, вночі +5 градусів.

В майбутньому від погоди будуть нові сюрпризи

  • В останні роки погода все більше "бунтує" проти людства – аномальна спека, урагани, потопи, несподіваний сніг серед літа, та ще й в теплих країнах. Кліматологи це пов'язують в насамперед з діяльністю людини. Член Міжурядової групи експертів з питань клімату (при ООН) Світлана Краківська каже, що такі капризи погоди пов'язані з таненням льодовиків.
  • В Україні нинішнє літо ставить рекорд за рекордом в плані високої температури. Завідуюча відділом прикладної метеорології і кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Віра Балабух зазначає, що нас чекають нові хвилі спеки.
  • Тим часом вчені розглядають три сценарії, за якими буде змінюватися погода в світі. При найбільш ймовірному Україну очікують посухи та сезонні потопи. Кліматолог Світлана Бойченко розповіла, яким буде клімат України через 50 років.
Реклама

Як повідомляли новини "Сьогодні", Київ і передмістя накрила сильна буря. Жителі столиці, Ірпеня, Немішаєве і Гостомеля повідомляли про пилові бурі і потужні грози, а від потужного вітру трясло будинки та кренило дерева.

У Хмельницькому через негоду були затоплені вулиці, а сильний вітер валив дерева.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Україна: головне
⚡️ День Незалежності України 2021
Більше новин
Пряма трансляція
Смотреть онлайн
Опитування
Щоденник незалежності 🇺🇦
Генератор гордості
Кайфони від того, що ти - українець!
Курс валют
Курс долара сьогодні
Дізнатися
COVID-19 в Україні
1 356 випадків за добу
Докладніше
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Сприятливі та небезпечні дні у серпні
Місячний календар на серпень
Що треба робити
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти