Довибори в Раду на Прикарпатті та Донбасі: хто лідирує, явка і порушення

В окрузі № 87 боротьба особливо запекла

В Україні в неділю відбулися довибори до Верховної Ради по мажоритарному округу № 87 в Івано-Франківській області та № 50 в Донецькій. Вже визначилися лідери перегонів за результатами екзитполів, не обійшлося і без традиційних порушень виборчого процесу.

Реклама

На Прикарпатті за перемогу боролися 14 кандидатів. Серед них – відомий спортсмен Василь Вірастюк, який йшов від "Слуги народу" і Руслан Кошулинський (ВО "Свобода")

На Донбасі на місце в Раді претендували 18 кандидатів – зокрема й підозрювана у вбивстві Павла Шеремета Юлія Кузьменко (від "Європейської солідарності") і мер міста Добропілля Андрій Аксьонов.

Активність виборців

На момент закриття дільниць о 20:00 неділі, за даними ЦВК, явка виборців в окрузі № 50 у Донецькій області становила 20,99%. В Івано-Франківській області виборці були активнішими, явка в окрузі № 87 – 35,05%.

Хто перемагає

Реклама

В окрузі № 50 в Донецькій області, за результатами екзитполу місцевого телеканалу, зі значним відривом лідирує мер Добропілля Андрій Аксьонов (партія "Порядок") c 65,5%. На другому місці Валентин Рибін з Партії Шарія – 14,8%, за ним Юлія Кузьменко – 6,8%.

В окрузі № 87 в Івано-Франківській області, згідно з екзитполом групи "Рейтинг", перегони особливо запеклі – шанси пройти в Раду фактично рівні у самовисуванця Олександра Шевченка (32,4%) і Руслана Кошулинського від ВО "Свобода" (31,6%). Незначно відстає від лідерів і Василь Вірастюк з 29,4%.

В тренді У Сумах вандали поглумилися над могилою комбрига, який загинув на Донбасі

Зафіксовані порушення

Загалом поліцейські зареєстрували на проміжних виборах народних депутатів України від 28 березня 39 повідомлень про порушення, пов'язані з виборчим процесом, розпочато два кримінальні провадження.

Найбільше порушень було в Івано-Франківській області – 21, в Донецькій – 13.

Водночас у поліції відзначили, що загалом день голосування пройшов без серйозних порушень виборчого процесу, усі дільниці зачинилися вчасно.

Реклама

Нагадаємо, у 87-му окрузі волонтер Маруся Звіробій-Біленька зняла свою кандидатуру.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама