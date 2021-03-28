Русский
$ 27,97
33,03
  1. Новини України

Довибори в Раду на Прикарпатті та Донбасі: хто лідирує, явка і порушення

28 березня, 22:53

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

В окрузі № 87 боротьба особливо запекла

В Україні в неділю відбулися довибори до Верховної Ради по мажоритарному округу № 87 в Івано-Франківській області та № 50 в Донецькій. Вже визначилися лідери перегонів за результатами екзитполів, не обійшлося і без традиційних порушень виборчого процесу.

Реклама

На Прикарпатті за перемогу боролися 14 кандидатів. Серед них – відомий спортсмен Василь Вірастюк, який йшов від "Слуги народу" і Руслан Кошулинський (ВО "Свобода")

На Донбасі на місце в Раді претендували 18 кандидатів – зокрема й підозрювана у вбивстві Павла Шеремета Юлія Кузьменко (від "Європейської солідарності") і мер міста Добропілля Андрій Аксьонов.

Активність виборців

На момент закриття дільниць о 20:00 неділі, за даними ЦВК, явка виборців в окрузі № 50 у Донецькій області становила 20,99%. В Івано-Франківській області виборці були активнішими, явка в окрузі № 87 – 35,05%.

Хто перемагає

Реклама

В окрузі № 50 в Донецькій області, за результатами екзитполу місцевого телеканалу, зі значним відривом лідирує мер Добропілля Андрій Аксьонов (партія "Порядок") c 65,5%. На другому місці Валентин Рибін з Партії Шарія – 14,8%, за ним Юлія Кузьменко – 6,8%.

В окрузі № 87 в Івано-Франківській області, згідно з екзитполом групи "Рейтинг", перегони особливо запеклі – шанси пройти в Раду фактично рівні у самовисуванця Олександра Шевченка (32,4%) і Руслана Кошулинського від ВО "Свобода" (31,6%). Незначно відстає від лідерів і Василь Вірастюк з 29,4%.

В тренді
У Сумах вандали поглумилися над могилою комбрига, який загинув на Донбасі

Зафіксовані порушення

Загалом поліцейські зареєстрували на проміжних виборах народних депутатів України від 28 березня 39 повідомлень про порушення, пов'язані з виборчим процесом, розпочато два кримінальні провадження.

Найбільше порушень було в Івано-Франківській області – 21, в Донецькій – 13.

Водночас у поліції відзначили, що загалом день голосування пройшов без серйозних порушень виборчого процесу, усі дільниці зачинилися вчасно.

Реклама

Нагадаємо, у 87-му окрузі волонтер Маруся Звіробій-Біленька зняла свою кандидатуру.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

вибори Донбас Верховна Рада Івано-Франківська область довибори
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Дексаметазон при COVID-19: що налякало міністра Степанова і чи допомагає препарат при коронавірусі
Дексаметазон при COVID-19: що налякало міністра Степанова і чи допомагає препарат при коронавірусіУкраїна
Долар значно подорожчав – чи означає це, що стабільність закінчилася
Долар значно подорожчав – чи означає це, що стабільність закінчиласяЕкономіка
Квартири в передмісті – чим вони кращі за житло в столиці та у чому головний недолік
Квартири в передмісті – чим вони кращі за житло в столиці та у чому головний недолікЕкономіка
Прогноз погоди на квітень – синоптики розповіли, коли стане тепло
Прогноз погоди на квітень – синоптики розповіли, коли стане теплоУкраїна
Уникають загальнонаціонального локдауну? МОЗ прибрало три області з переліку
Уникають загальнонаціонального локдауну? МОЗ прибрало три області з переліку "червоних зон"Україна
Долар
Долар "зробив гірку": чому різко зріс курс американської валютиФінанси

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти