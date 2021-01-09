Дощ і мокрий сніг: якою буде погода в Україні 9 січня

У Києві мінлива хмарність, без опадів

Сьогодні в декількох областях України очікується дощ та мокрий сніг.

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Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

Найрясніші опади прогнозуються в Херсонській, Запорізькій і Донецькій областях. Синоптики попереджають про ожеледицю на заході України, а також про налипання мокрого снігу в центральних, південних і східних областях.

Вдень у південно-східних областях очікуються місцями значні опади, налипання мокрого снігу, ожеледь.

На заході України мінлива хмарність, без опадів. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -6...- 3 °С, вдень -2...+1 °С. У північних областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -2...+1 °С, вдень -1...+2 °С.

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На сході України хмарно, мокрий сніг з дощем. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -2...+1 °С, вдень -1...+2 °С. У південних областях хмарно, мокрий сніг з дощем. Вітер північний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -1... +2 °С, вдень 0...+3 °С.

В тренді Куди можна піти під час локдауну в Україні: список

У Києві мінлива хмарність, без опадів. Вітер західний, 7-12 м / с.

Нагадаємо, погода на початку червня-2021 буде теплою, у першій декаді почнуться часті дощі, супроводжувані спекою. Про це найвідоміший народний синоптик України Леонід Горбань розповів в коментарі сайту "Сьогодні".

Як повідомляв раніше сайт "Сьогодні", народний синоптик розповів, коли чекати снігопадів і морозів в Україні.

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