На початку тижня погода в Україні погіршиться: чого чекати (карти)

У понеділок, 25 січня, в Україні дощитиме та буде вітряно.
Як повідомили в Укргідрометцентрі, у західних областях похолоднішає.
У північних областях уночі буде від +2° до +4°, удень – від +5° до +7°. Вітер – південно-західний, 7-12 м/с.
У південній частині України вночі – від +3° до +5°, удень – від +8° до +10°. У Криму повітря прогріється до +11°. Вітер – південно-західний, 7-12 м/с.
У західних областях дощ із мокрим снігом. Вітер – південно-західний, 7-12 м/с. Цієї доби температура змінюватиметься несуттєво – від 0° до +2°.
У східних областях температура повітря вночі – від +1° до +3°, удень – від +4° до +8°. Вітер – південно-західний, 7-12 м/с.
У центрі та Києві температура вночі – від +2° до +5°, вдень – від +5° до +8°. Вітер – південно-західний, 7-12 м/с.
У вівторок, 26 січня, пройдуть невеликі дощі й мокрий сніг, на дорогах – ожеледиця.
У північних областях уночі буде 0°, удень – +2°. Вітер – південно-західний, 7-12 м/с.
У південній частині України вночі – від 0° до +2°, удень – від +6° до +8°. У Криму повітря прогріється до +13°. Вітер – південно-східний, 7-12 м/с.
У західних областях дощі з мокрим снігом не припиняться ще добу. Вітер – південно-західний, 7-12 м/с. Температура змінюватиметься несуттєво – від 0° до +2°.
У східних областях температура повітря вночі – від -1° до +2°, удень – від + 3° до +5°. Вітер – південно-західний, 7-12 м/с.
У центрі та Києві температура вночі – від -1° до +1°, удень – від +1° до +3°. Вітер – південно-західний, 7-12 м/с.
Раніше ми повідомляли, що синоптики дали прогноз на лютий. Останній місяць зими запам'ятається погодними гойдалками, ситуація змінюватиметься чи не кожні два-три дні, проте морозів до -20 більше не буде, кажуть синоптики.
Після того, як Новий рік в Україні минув без снігу й морозів, ми дізнавалися, яка на українців чекає погода цієї зими і в цілому до кінця року. Читайте про це докладніше в матеріалі Аномальне тепло і суворі морози: прогноз погоди на весь 2021 рік.
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше
Підписуйтесь на нашу розсилкуОк