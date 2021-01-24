На початку тижня погода в Україні погіршиться: чого чекати (карти)

У понеділок ще буде тепло, а у вівторок температура знизиться

У понеділок, 25 січня, в Україні дощитиме та буде вітряно.

Реклама

Як повідомили в Укргідрометцентрі, у західних областях похолоднішає.

У північних областях уночі буде від +2° до +4°, удень – від +5° до +7°. Вітер – південно-західний, 7-12 м/с.

У південній частині України вночі – від +3° до +5°, удень – від +8° до +10°. У Криму повітря прогріється до +11°. Вітер – південно-західний, 7-12 м/с.

У західних областях дощ із мокрим снігом. Вітер – південно-західний, 7-12 м/с. Цієї доби температура змінюватиметься несуттєво – від 0° до +2°.

Реклама

У східних областях температура повітря вночі – від +1° до +3°, удень – від +4° до +8°. Вітер – південно-західний, 7-12 м/с.

У центрі та Києві температура вночі – від +2° до +5°, вдень – від +5° до +8°. Вітер – південно-західний, 7-12 м/с.

У вівторок, 26 січня, пройдуть невеликі дощі й мокрий сніг, на дорогах – ожеледиця.

В тренді Чому Лещенко мовчить про ремонт елітноъ квартири: експерти підрахували витрати

Реклама

У північних областях уночі буде 0°, удень – +2°. Вітер – південно-західний, 7-12 м/с.

У південній частині України вночі – від 0° до +2°, удень – від +6° до +8°. У Криму повітря прогріється до +13°. Вітер – південно-східний, 7-12 м/с.

У західних областях дощі з мокрим снігом не припиняться ще добу. Вітер – південно-західний, 7-12 м/с. Температура змінюватиметься несуттєво – від 0° до +2°.

У східних областях температура повітря вночі – від -1° до +2°, удень – від + 3° до +5°. Вітер – південно-західний, 7-12 м/с.

У центрі та Києві температура вночі – від -1° до +1°, удень – від +1° до +3°. Вітер – південно-західний, 7-12 м/с.

Реклама

Раніше ми повідомляли, що синоптики дали прогноз на лютий. Останній місяць зими запам'ятається погодними гойдалками, ситуація змінюватиметься чи не кожні два-три дні, проте морозів до -20 більше не буде, кажуть синоптики.

Після того, як Новий рік в Україні минув без снігу й морозів, ми дізнавалися, яка на українців чекає погода цієї зими і в цілому до кінця року. Читайте про це докладніше в матеріалі Аномальне тепло і суворі морози: прогноз погоди на весь 2021 рік.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама