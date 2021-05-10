Дощів майже не буде: у вівторок погода продовжить радувати українців

В Україні 11 травня на більшій частині території продовжиться хороша погода, хоча в деяких областях трохи подощить

/ Фото: Сьогодні

У перший післясвятковий робочий день погода вирішила продовжити радувати українців – буде тепло і переважно сухо, температура в Києві підніметься до 21 градуса, а на Закарпатті сягне позначки в 26 градусів за Цельсієм.

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Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У столиці України вівторок буде сонячним і без опадів. Така ж ситуація очікується в північних областях. Але особливо тепло буде на заході – від 21 до 26 градусів.

А ось на сході, півдні та в центрі обіцяють невеликі дощі. Температура в Одесі, Миколаєві і Херсоні буде трохи нижчою, ніж у західному регіоні – 19-21 градус. У Дніпрі, Полтаві та Запоріжжі – від 18 до 21 градуса.

У прикордонних східних областях буде значно прохолодніше, ніж на решті території України. Там обіцяють 12-14 градусів.

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Нагадаємо, за даними синоптиків, справжньої весни в Україні ще доведеться почекати.

Ми також повідомляли, що з 12 травня грози накриють майже всю Україну. Зате повітря почне прогріватися місцями до 27 градусів.