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Дощів стане менше: як зміниться погода найближчими днями

11 червня 2021 17:00

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

На вихідних в деяких областях припиняться дощі і вийде сонце, а комусь не пощастить з похолоданням

На вихідних в Україні буде короткочасне похолодання, а з початку наступного тижня стане менше дощів – в західних областях припиняться опади й потеплішає. Водночас спеки поки точно не буде.

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Про це свідчать карти Укргідрометцентру.

У суботу, 12 червня, Україну "розріже" смуга сухої і сонячної погоди: у Київській, Кіровоградській, Миколаївській, Одеській областях та в Криму – без опадів. В інших регіонах країни дощі з грозами. Температура повітря 22-26 градусів.

У неділю, 13 червня, дощі йтимуть у всіх областях. На заході, у Житомирській і Вінницькій областях похолодає до 17 градусів вдень і до 10 – вночі. В інших областях 23-25 тепла. У Києві 19-21 і дощ.

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У понеділок, 14 червня, всюди дощі і знову буде свіжо в західних областях, 17-19 градусів. У північних, центральних областях і в Одесі 19-22 градуси, на сході 23-25.

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У вівторок, 15 червня, циклон припинить поливати захід країни – там без опадів і сонце. Температура в західних областях 21-23 градуси, в інших областях 23-26 градусів.

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У середу, 16 червня, на заході знову без опадів і потеплішає навіть до +27. У решті регіонів хоч і дощі, але буде дуже тепло, до +26.

Як повідомляли новини "Сьогодні", Харків накрила негода – випав сильний град, вулицю затопило.

А в Дніпрі вулиці перетворилися на річки, в маршрутках протікали дахи. Негода наробила чимало лиха в місті, автомобілі насилу пересувалися через глибокі калюжі, а містяни влаштували розваги на воді.

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