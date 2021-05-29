Дощі, грози і шквали: в яких областях погода сильно не порадує українців (карта)

Майже всю територію України в суботу, 29 травня, накриють потужні зливи

У суботу, 29 травня, погода в Україні буде дощовою, місцями синоптики прогнозують грози.

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Про це повідомляє Укргідрометцентр.

На заході країни вдень синоптики очікують від 15 до 17 градусів тепла, вночі стовпчики термометрів покажуть від 7 до 11 градусів тепла.

На півдні України вдень температура сягатиме від 21 до 26 градусів тепла, вночі ж спека спаде до позначки 16 градусів.

На сході країни синоптики прогнозують від 23 до 27 градусів вдень, а вночі очікується від 14 до 18 градусів тепла.

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У центральних регіонах також очікуються зливи, вдень температура буде від 17 до 21 градуса, а вночі стовпчики термометрів покажуть від 13 до 15 градусів.

Раніше ми повідомляли, що синоптики обіцяють після дощового і теплого травня пекельну спеку під 40 градусів в червні, але без дощів не обійдеться.

Також нагадаємо, за прогнозом народного синоптика, початок червня в Україні буде дощовим, потім два тижні тепла і сонця, а в кінці місяця черговий циклон влаштує "потоп".