Дощі та невисока температура. Прогноз погоди в Україні на 20 квітня (карта)

Сьогодні в нашій країні надто тепло не буде, подекуди очікуються опади

У деяких областях йтиме дощ/Фото: Pixabay, колаж: "Сьогодні"

Погода в Україні у середу, 20 квітня, буде похмурою. Місцями прогнозують опади. Пориви вітру сягатимуть 10 м/с.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Якою буде погода?

Сьогодні опади очікується у Черкаській, Полтавській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Миколаївській, Запорізькій, Одеській, Херсонській областях та у Криму. На решті території — мінлива хмарність. Вітер — західний, 5-10 м/с.

На заході стовпчики термометрів коливатимуться від 8 до 13 градусів тепла. На сході прогнозують +11...+14 градусів.

У північних регіонах – 9-12 градусів тепла. На півдні очікується 9-13 градусів вище нуля.

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У Києві опадів не прогнозують, 9-11 градусів тепла, а в Сімферополі йтиме дощ – +10...+12 градусів.

Хто найбільше страждає від зміни погоди?

Наявність хвороб у людини є першим чинником того, що вона відчуває зміни погоди. Адже те, що якийсь орган працює неправильно, призводить до того, що організм не може швидко перелаштуватися під погоду. Тож, найперше страждають від зміни погоди – хворі на серцево-судинні, аутоімунні захворювання, хронічні захворювання: артрит, артроз, ревматизм, бронхіальну астму. Також ті, хто переніс операції та травми черепа.

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