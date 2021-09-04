Дощі і похолодання: прогноз погоди на суботу в Україні

Завтра дощі будуть йти не в усіх областях, температура повітря в більшості регіонів очікується від 16-23 градусів

В Україну прийшла осіння пора. Фото: колаж "Сьогодні"

Погода завтра в Україні буде дощовою тільки на Сході і Півночі. На решті території буде сухо.

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Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Так, в суботу, 4 вересня, опади очікуються в східних, північних і деяких центральних регіонах.

На Сході температура повітря триматиметься на рівні 18-20 градусів тепла вдень, дощі очікуються в Луганській, Донецькій, Харківській і Дніпропетровській областях.

Погодна карта. Фото: Укргідрометцентр

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До 16-20 градусів прогріється повітря в центральних і північних регіонах. Опади прогнозують в Києві, Чернігівській, Сумській, Черкаській та Полтавській областях.

А ось на Заході і Півдні буде сухо, стовпчики термометрів покажуть 16-18 і 21-23 градусів тепла.

В майбутньому від погоди будуть нові сюрпризи

В останні роки погода все більше "бунтує" проти людства – аномальна спека, урагани, потопи, несподіваний сніг серед літа, та ще й в теплих країнах. Кліматологи це пов'язують в насамперед з діяльністю людини.

В Україні нинішнє літо ставить рекорд за рекордом в плані високої температури. Завідуюча відділом прикладної метеорології і кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Віра Балабух зазначає, що нас чекають нові хвилі спеки.

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