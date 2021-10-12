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СЬОГОДНІ Новини України

Дощі і похолодання: свіжий прогноз погоди в Україні від синоптиків

Артем Гавриленко Артем Гавриленко Редактор
12 жовтня, 11:14
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Погода ускладниться по всій території України, буде холодно і дощитиме
Ранковий невеликий дощ вдень ​​посилиться і триватиме до вечора. Колаж: "Сьогодні"
Ранковий невеликий дощ вдень ​​посилиться і триватиме до вечора. Колаж: "Сьогодні"

У середу, 13 жовтня, по всій Україні очікується прохолодна і дощова погода. Ранковий невеликий дощ вдень посилиться і триватиме до самого вечора.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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На заході України температура вдень коливатиметься від +8 до +12 градусів, вночі – від +1 до +6. На сході синоптики вдень прогнозують 9-17 градусів тепла, а вночі – 5-9 градусів тепла.

У північних регіонах стовпчики термометрів вдень досягатимуть 9-12 градусів тепла, а вночі в межах 3-7 градусів тепла. На півдні денна температура становитиме 11-16 градусів тепла, нічна – 7-11 градусів тепла.

У Києві денна температура очікується +10...+12 градусів, а нічна – 4-6 тепла.

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Прогноз погоди на 13 жовтня
Прогноз погоди на 13 жовтня / Фото: Укргидрометцентр

Погода на Покрову, 14 жовтня 2021

З 14 жовтня в Україну прийде легке потепління. Хороша і сонячна погода на свята забезпечена. На зміну циклону прийде антициклон. По всій території України погода буде без істотних опадів.

На заході України температура вдень коливатиметься від +8 до +12 градусів, вночі – від +1 до +4. На сході синоптики вдень прогнозують 9-15 градусів тепла, а вночі – 5-9 градусів тепла.

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У північних регіонах стовпчики термометрів вдень досягатимуть 9-11 градусів тепла, а вночі в межах 3-7 градусів тепла. На півдні денна температура становитиме 13-16 градусів тепла, нічна – 5-11 градусів тепла.

У Києві денна температура очікується +10...+12 градусів, а нічна – 4-6 тепла.

Прогноз погоди на 14 жовтня
Прогноз погоди на 14 жовтня / Фото: Укргидрометцентр

Зима в Україні

Майбутня зима в Україні готує нам багато сюрпризів – від крижаних дощів і снігопадів уже в грудні і потепління після Нового року до сильних морозів в лютому. Про це раніше повідомив синоптик Леонід Горбань.

"Грудень бачу суворим і морозним, з крижаними дощами в першій декаді й невеликим снігом у другій. До кінця місяця очікується справжня зима: з морозами і снігопадами. Січень розпочнеться потеплінням, а мороз і сніг прийдуть на старий Новий рік і триватимуть до Водохреща, 19 січня, потім потеплішає. Лютий також виявиться лютим, особливо сильні морози – у другій половині місяця. Снігу також буде багато, ближче до кінця зими можливі снігові бурани", – розповів Горбань.

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