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СЬОГОДНІ Новини України

Дощі та сніг: на Україну насувається негода (мапа)

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор розділу Україна
18 листопада, 16:00
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Завтра на території країни буде максимум до 8 градусів вище нуля
Погода в Україні на 19 листопада / Колаж "Сьогодні"
Погода в Україні на 19 листопада / Колаж "Сьогодні"

Завтра, 19 листопада, в Україні пройде мокрий сніг, дощі та сильний вітер.

Про це повідомляє синоптик Наталія Діденко.

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Де чекати дощ та сніг

Мокрий сніг буде у Сумській області, місцями у Чернігівській, Київській, Полтавській, Харківській областях та у Карпатах.

Дощ прийде у південну частину України у другій половині дня чи ввечері.

У Донецькій та Луганській областях опадів не буде.

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Яка буде температура

Вітер на заході та півночі України завтра посилиться. Ніч буде холодною. Вдень температура повітря коливатиметься від +2 до +8 градусів.

Погода в Україні 19 листопада. Фото: Наталії Діденко
Погода в Україні 19 листопада. Фото: Наталії Діденко

Снігу взимку не чекати?

Середня температура у груднібуде вищою за норму для цього періоду. Грудень виявиться досить теплим.

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Прояви зими, похолодання, сніг будуть, але природних катаклізмів не очікуємо.

"Що стосується січня та лютого, то за нинішніх кліматичних режимів у нас не може бути іншої зими, окрім теплої. Однак на тлі теплої зими з підвищеним температурним режимом обов'язково прийдуть холоди", – каже синоптик Микола Кульбіда.

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