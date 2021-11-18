Дощі та сніг: на Україну насувається негода (мапа)

Завтра на території країни буде максимум до 8 градусів вище нуля

Погода в Україні на 19 листопада / Колаж "Сьогодні"

Завтра, 19 листопада, в Україні пройде мокрий сніг, дощі та сильний вітер.

Про це повідомляє синоптик Наталія Діденко.

Реклама

Де чекати дощ та сніг

Мокрий сніг буде у Сумській області, місцями у Чернігівській, Київській, Полтавській, Харківській областях та у Карпатах.

Дощ прийде у південну частину України у другій половині дня чи ввечері.

У Донецькій та Луганській областях опадів не буде.

Реклама

Яка буде температура

Вітер на заході та півночі України завтра посилиться. Ніч буде холодною. Вдень температура повітря коливатиметься від +2 до +8 градусів.

Погода в Україні 19 листопада. Фото: Наталії Діденко

Снігу взимку не чекати?

Середня температура у груднібуде вищою за норму для цього періоду. Грудень виявиться досить теплим.

Реклама

Прояви зими, похолодання, сніг будуть, але природних катаклізмів не очікуємо.

"Що стосується січня та лютого, то за нинішніх кліматичних режимів у нас не може бути іншої зими, окрім теплої. Однак на тлі теплої зими з підвищеним температурним режимом обов'язково прийдуть холоди", – каже синоптик Микола Кульбіда.

Читайте також