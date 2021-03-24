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А де ж весна? Україну знову накриють сніг та дощі (карта)

24 березня, 07:24

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Найтепліше буде на заході країни

В Україні сьогодні, 24 березня, у східних, центральних і південних областях очікуються опади у вигляді дощу та мокрого снігу, буде триматися плюсова температура.

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Як повідомили в Укргідрометцентрі, на сході країни температура повітря складе від 2 до 5 градусів тепла, а на півночі стовпчики термометрів покажуть від 3 до 6 градусів з позначкою плюс.

У західних областях температура повітря встановиться на рівні від 2 до 7 градусів вище нуля.

На півдні країни температура повітря буде в межах від 3 до 6 градусів тепла.

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Тим часом сайт "Сьогодні" дізнавався у наших експертів – кліматологів Українського гідрометеорологічного інституту Вазіри Мартазінової і Віри Балабух, а також у народного синоптика Леоніда Горбаня, якою буде погода навесні.

Численні прогнози кліматологів про те, що клімат у нашій країні помітно змінюється, стають реальністю. Читайте про це детальніше в матеріалі "Аномальне тепло і суворі морози: прогноз погоди на весь 2021 рік".

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погода дощ прогноз синоптики температура повітря мокрий сніг погода в Україні
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