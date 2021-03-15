Дощі і тепло: прогноз погоди в Україні на 15 березня (карта)

В Україні сьогодні, 15 березня, у всіх областях буде тепло, місцями очікуються опади.

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Як повідомили в Укргідрометцентрі, на сході країни температура повітря складе від 9 до 13 градусів тепла, а на півночі стовпчики термометрів покажуть від 4 до 11 градусів з позначкою плюс. Місцями пройде дощ.

У західних областях температура повітря встановиться на рівні від 3 до 7 градусів вище нуля. У всіх областях, крім Луцька та Рівного, також очікується дощ.

На півдні країни температура повітря буде в межах від 9 до 14 градусів тепла. В Одесі йтиме дощ.

Реклама В тренді В Україну повертається тепло: синоптики потішили прогнозом погоди (карта)

Тим часом сайт "Сьогодні" дізнавався у наших експертів – кліматологів Українського гідрометеорологічного інституту Вазіри Мартазінової і Віри Балабух, а також у народного синоптика Леоніда Горбаня, якою буде погода навесні.

Також після того, як Новий рік в Україні минув без снігу і морозів, ми дізнавалися, яка на українців чекає погода цієї зими та загалом до кінця року. Читайте про це детальніше в матеріалі "Аномальне тепло і суворі морози: прогноз погоди на весь 2021 рік".

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