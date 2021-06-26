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Дощі зіпсують відпочинок на Чорному та Азовському морях: прогноз на 26 червня

26 червня 2021 6:15

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

У багатьох областях продовжать йти дощі з грозами, але зменшити градуси на термометрах вони навряд чи зможуть

На українських морях очікується геть пляжна погода. Фото: REUTERS/Hannah McKay

На українських морях очікується геть пляжна погода. Фото: REUTERS/Hannah McKay

Дощі, які прийшли в Україну, продовжать хоча б частково остуджувати прожарене червневим сонцем повітря країни. Вони можуть зіпсувати відпочинок і пляжникам на морських курортах країни.

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Про це свідчать дані Укргідрометцентру.

26 червня дощі з грозами чекають жителів Західної, Південної, Північної України, а також Запорізькій області. Найспекотніше буде в північному регіоні – вдень температура тут сягне позначки в 32-35 градусів, але вночі опуститься до 19-23.

У західних областях буде прохолодніше і порівняно з попереднім днем – тут очікується від 24 до 28 тепла вдень і від 18 до 21 вночі.

На півдні, зокрема на Чорному та Азовському морях, теж будуть дощі з грозами, але прохолоди вони не принесуть – вдень стовпчики термометрів виростуть до 29-33 градусів, а вночі сягатимуть 20-23.

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У Центрі та на Сході, за винятком Сумської і Запорізької областей очікується спекотна, сонячна з мінливою хмарністю погода. Температура буде від 31 до 35 вдень і від 19 до 21 вночі.

Киянам слід готуватися до спекотної мокрої погоді – вдень очікується 32-34 градуси тепла, а вночі 21-23. Дощ обіцяють тільки вдень, вночі буде сухо.

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Чим себе зайняти в таку погоду і як провести час з користю, ви можете дізнатися в цілому календарі лайфхаків, які допоможуть зробити це літо насиченим і незабутнім.

Нагадаємо, раніше ми також писали, яку погоду прогнозують українцям метеорологи і народні синоптики до кінця літа.

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Як пережити червневу спеку, дивіться у відеосюжеті:

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